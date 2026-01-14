Verzoek van de Franse staat om Shein op te schorten: hoorzitting in hoger beroep gepland op vijf februari

De hoorzitting voor het Hof van Beroep in Parijs is gepland op vijf februari. Dit volgt op de eerdere afwijzing van het verzoek van de staat om de website van Shein in Frankrijk tijdelijk te blokkeren. Dat verklaart het kabinet van minister van Handel Serge Papin dinsdag aan AFP.

Op negentien december wees de rechtbank van Parijs het verzoek tot opschorting af. De maatregel werd ‘disproportioneel’ geacht na de vrijwillige terugtrekking van de illegale producten. De regering kondigde diezelfde avond haar voornemen aan om in beroep te gaan. Dit beroep is op 30 december ingediend, zo verduidelijken de kabinetten van Serge Papin en minister van Economie Roland Lescure aan AFP.

Sekspoppen met het uiterlijk van jonge meisjes, wapens van categorie A en verboden medicijnen die te koop werden aangeboden op het platform, waren voor de staat de aanleiding om juridische stappen te ondernemen.

Afgelopen december erkende de rechtbank de aanwezigheid van “ernstige schade aan de openbare orde, de bescherming van minderjarigen, en de gezondheid en veiligheid van potentiële kopers en derden”. De rechtbank oordeelde echter dat deze verkopen ‘incidenteel’ waren en stelde vast dat het platform de betreffende producten had verwijderd. De rechtbank heeft Shein enkel verplicht de verkoop van pornografische producten voor volwassenen niet te hervatten zonder de invoering van een effectief leeftijdsfilter.

De regering motiveert haar beroep, dat op vijf februari om 15:30 uur wordt behandeld, met het argument dat de schade aan de openbare orde niet incidenteel is, maar juist ‘herhaaldelijk’. Bovendien verdienen de ‘systeemrisico’s’ van dit platform een ‘heroverweging’, aldus de twee eerdergenoemde ministeries.

Sinds begin januari stelt Shein zijn marktplaats (“marketplace”) geleidelijk weer open voor bepaalde ‘ervaren’ en ‘gevestigde’ externe verkopers. Dat verklaarde het merk vorige week aan AFP. De regering heeft de strijd ook naar de Europese Commissie gebracht. De EU heeft formele informatie opgevraagd bij Shein, maar heeft nog geen onderzoek geopend, zoals wel is gebeurd bij AliExpress en Temu.

Shein moet zich bovendien verdedigen voor de handelsrechtbank van Aix-en-Provence tegen een coalitie van handelsfederaties die het bedrijf beschuldigen van oneerlijke concurrentie. De eerste hoorzitting, bedoeld om de procedurekalender vast te stellen, was oorspronkelijk gepland voor afgelopen maandag maar is uitgesteld tot drie februari. Vanwege de verkoop van kindersekspoppen is Shein ook betrokken bij een lopend strafrechtelijk onderzoek door de jeugdbescherming.