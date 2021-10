Victoria's Secret opent eerste flagshipstore met volledig assortiment in Amsterdam

Het lingerielabel Victoria's Secret heeft een nieuwe megastore geopend in Amsterdam, als onderdeel van de uitbreiding van de Europese retailactviteiten van het merk en de ontwikkeling van haar internationale aanwezigheid. De nieuwe winkel is gevestigd op de begane grond van Koningsplein 2, een historisch gebouw in het hart van het Amsterdamse winkelgebied. De winkel beschikt over 1.400 vierkante meter winkeloppervlakte en weerspiegelt het kenmerkende karakter van het merk, compleet met haar kenmerkende roze en zwarte kleurenschema.

Het is de eerste Victoria's Secret winkel in Nederland die het volledige assortiment van het merk aanbiedt, inclusief de nieuwe zwangerschapslijn die eerder dit jaar werd gelanceerd. Daarnaast behoren de beautycollectie, nachtkleding en fitnesscollecties tot het uitgebreide assortiment, evenals de met logo versierde bh, volgens het winkelpersoneel een favoriet van de klanten.

De lancering volgt op die van de eerdere opening in de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, wat kan worden beschouwd als de proefopening van het merk in Nederland. De beslissing kwam voort uit de vaststelling van de retailgroep Amarla, die toezicht houdt op de franchise van het merk, dat er een bijzondere vraag naar het merk bestond uit de feedback van de vorige winkel - een verrassende conclusie aangezien Nederlandse vrouwen niet bekend staan als lingerieliefhebbers.

Het gezegde "Eén aan het lijf, één in de was, één in de kast” gaat niet op voor de Nederlandse vrouw, volgens Amarla's brand managing director, Denise Provins. Zij geeft aan dat 70 procent van de verkoop van de Westfield locatie toe te schrijven is aan beha’s.

Enthousiaste pre-opening

De opwinding was duidelijk aanwezig bij de pre-opening woensdagavond, waar een selectie van vijftig influencers op de locatie afkwamen vergezeld van twee gasten naar hun keuze. Cadeaubonnen en attent personeel - sommigen brachten sushi, anderen deelden felroze cocktails uit - moedigden aan tot shoppen, terwijl gasten gratis bh-fittingen kregen aangeboden door opgeleide experts in de winkel, een gratis service die beschikbaar zal blijven voor vaste klanten. Er was enthousiasme alom.

In een gesprek met FashionUnited zei Carlos Radulovitch, CEO van Amarla, over de nieuwe onderneming: "Ik denk dat de markt hiernaar hunkert. Het ligt heel dicht bij de Amerikaanse markt en Europa. Het is als een toegangspoort. Wij geloven dat er een enorme kans is op de markt en in Europa, heel de wereld eigenlijk."

Hij vervolgde: "Er is een grote kans voor een mooi merk als dit. Het sluit aan bij onze strategie, bij onze waarden. Het is gepassioneerd, en als je ons ziet, zijn we gepassioneerde mensen. Het is inclusief. Het is heel fijn om met zo'n bedrijf te mogen werken."

Amarla exploiteert daarnaast Bath & Body Works, een andere nieuwe toevoeging aan het portfolio van de groep, die in april ook haar eerste Nederlandse winkel opende in de Westfield Mall locatie. De organisatie bezit nu in totaal vijftien winkels en wil haar franchises, die al prominente plaatsen innemen in de Scandinavische, Griekse en Zwitserse markt, verder uitbreiden. Het is echter nog niet duidelijk waar Victoria's Secret als volgende zal opduiken.

"We gaan de komende jaren geen nieuwe merken kiezen. Met de twee merken die we nu al hebben, zijn we zeer gezegend dat we ze kunnen ontwikkelen in de markten die we nu al hebben. Dat is voldoende," voegde Radulovitch eraan toe. "We vinden het fijn dat we heel gefocust zijn op een paar merken en dat we dag ons volledig op die merken richten, voor ons is dat heel belangrijk."