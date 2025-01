VK: Detailhandelsverkoop daalt onverwacht in december, kledingsector herstelt zich

De omzet in de detailhandel nam in december onverwacht een duikvlucht met een daling van 0,3 procent, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Office for National Statistics (ONS).

Dit volgde op een minimale stijging van 0,1 procent in november en kwam ondanks een herstel in de textiel-, kleding- en schoenenwinkels, waar de omzet met 4,4 procent steeg, in scherp contrast te staan met de daling van 3,5 procent die de categorie de maand ervoor zag.

Vergeleken met het niveau van vóór de coronapandemie, in februari 2020, lag de algemene detailhandelsverkoop 2,5 procent lager, terwijl er voor de periode van drie maanden tot december 2024 ook een daling van 0,8 procent was.

Online bestedingen lieten positieve resultaten zien, met een stijging van 1,5 procent in deze periode, de eerste maandelijkse stijging sinds september 2024.

In een verklaring noemde Erin Brookes, European Retail and Consumer Lead bij Alvarez & Marsal, de decemberverkopen teleurstellend voor retailers, en gaf aan dat ze "al werden getroffen door het lage consumentenvertrouwen".

Ze vervolgde: "Ondanks de inspanningen om zowel de winkelervaring als de online winkelervaring te verbeteren en een aantal aantrekkelijke aanbiedingen te doen, slaagden retailers er niet in de bestedingen te stimuleren tijdens het cruciale gouden kwartaal, waardoor ze een moeilijke start van 2025 tegemoet gaan. Categorieën zoals voedingsmiddelen en non-store retailing werden getroffen doordat consumenten kritischer waren over hun kerstinkopen."