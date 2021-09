Vrouwenmaatpakkenmerk Pursuit Femmes opent eerste brandstore in Antwerpen

Antwerpen - Begin 2021 begon Angélique Van Gils, samen met haar twee twintigers Jill en Joy, Pursuit Femmes, het maatpakkenlabel voor vrouwen. Na de pop-up opende onlangs hun eerste echte atelier in de Antwerpse Sint Michielstraat. FashionUnited praat met Jill van der Heijden over hun nieuwe merk en de toekomstplannen.

Het maatpak zit de familie Van Gils in de genen. Angélique Van Gils zat mee achter de op maat gemaakte herenpakken van Café Costume. Maar daar heeft Pursuit Femmes niets mee te maken, vertelt dochter en medeoprichter Jill Van der Heijden. Ze legt uit waarom.

“Mijn moeder komt natuurlijk met veel kennis van bij Café Costume, maar vrouwen verdienen hun eigen label” Medeoprichter Jill Van der Heijden

Hoe is het idee voor Pursuit Femmes ontstaan? Is het een aanvulling op Café Costume?

“In onze familie ging elke generatie op haar manier aan de slag met het maatpak. Het startte toen mijn overgrootvader na de Tweede Wereldoorlog op de fiets kostuums ging verkopen. Hij startte in 1948 het merk ‘Van Gils’. In 2006 begon mijn moeder, Angélique Van Gils, samen met haar neef en nicht Café Costume. Intussen is er zo een groot aanbod aan herenkostuums dat het hoog tijd werd om een gelijkaardig concept voor vrouwen op te zetten. Ikzelf had intussen al mijn eigen merk, Jill Antwerp, met oversized damesblazers. We geloofden heel erg in het idee van maatpakken voor vrouwen, er was ook veel vraag naar. Daarom richtten we met ons drieën – mijn moeder, mijn zus Joy en ik –in februari 2021 Pursuit Femmes op. Mijn zus Joy studeerde economie en legt zich toe op de marketing en sales. Mijn moeder komt natuurlijk met veel kennis van bij Café Costume. Ze weet intussen wat werkt en wat niet. Vrouwen verdienen hun eigen label, winkel en plek, niet om in een hoekje van een bestaand mannenmerk te worden geduwd. Het is een label door en voor vrouwen.”

Waar staan jullie binnen het huidige, hectische modesysteem? Werken jullie met seizoenen?

“Het pak wordt op maat gemaakt na een persoonlijk gesprek. De klant kiest het model, de stof, tot zelfs de knopen. Daarna wordt ze opgemeten. Pas nadat het pak is besteld, gaat het in productie. Zo wordt de overstock tot een minimum herleid. De pakken worden gemaakt in een atelier in Tanger. We werken daarvoor samen met The Makers in Breda – ook een familieverhaal. Zij hebben een aantal basisstoffen in voorraad, wij vullen die nog aan. Zo werken we met textiel van het Belgische huis Scabal, Holland & Sherry, Loro Piana… De mix van Europese, Britse en Italiaanse stoffen maakt dat elke vrouw haar gading vindt: is ze op zoek naar pak in een stevige stof of net een soepelvallend materiaal? De productie op bestelling past beter binnen de tijdsgeest dan werken met seizoenen en trendkleuren. Bovendien moet je dan ook rekening beginnen te houden met het inkoop- en soldensysteem, wat wij niet hebben.”

De winkelervaring speelt vandaag een grote rol om de concurrentie van het webshoppen te counteren. Hoe spelen jullie daarop in?

“De winkelervaring draait bij ons om het gesprek - onder vrouwen, veilig en in vertrouwen. Vrouwen komen op afspraak, dat geeft ze rust en tijd, een beetje me-time eigenlijk. Ik hoor vaak dat ze er zelfs een dag vrijaf voor genomen hebben. Ik geloof in de kracht van de ervaring: zelf langskomen, aan de stoffen te voelen en je écht laten opmeten. Online zou de magie ervan wegvallen. Een webshop staat dan ook - voorlopig - nog niet op de planning. We geloven wel sterk in een mix van on- en offline en werken voor de toekomst aan een platform waarin beide het best tot hun recht kunnen komen.”

“Het leuke is dat als je iemand een pak verkoopt, die vrouw weer een rolmodel voor een ander wordt. Andere vrouwen zien haar en denken: cool!” Medeoprichter Jill Van der Heijden

Was het niet moeilijk om mensen naar de winkel te krijgen, midden pandemie?

“Het was eigenlijk een goed moment om te starten. Iedereen zat thuis in jogging maar mijn moeder voorspelde dat, zoals steeds in een crisis, mensen zich zouden willen opkleden. Als ze dan toch buitenkwamen, moest het in stijl zijn. Op betere momenten, als alles goed gaat en je vol vertrouwen bent in de situatie, mag het altijd wat nonchalanter. Bovendien kregen we de kans om vanaf maart een pop-up te openen in de Kloosterstraat. Dat scheelt heel wat qua budget als je niet meteen een echte winkel moet openen. Zo konden we het concept alvast wat uittesten. Al snel stond de lokale pers aan de deur en wat later waren er zelfs klanten die vanuit Brussel of Gent naar Antwerpen kwamen voor hun maatpak. Vorige week konden we dan ons eerste echte atelier openen in de Sint Michielstraat.”

Wie zijn jullie grootste fans? Wanneer komt een vrouw om een pak?

“We hadden wel een persona in ons hoofd maar we krijgen uiteindelijk heel veel verschillende types over de vloer. Businessvrouwen maar even goed pas afgestudeerden. Het is super om een moeder bij het buitengaan te horen zeggen tegen haar jonge dochter: “Proficiat met je eerste pak”. We hebben ook klanten die al met pensioen zijn maar toch nog hun eerste maatpak willen hebben. Ze stralen als ze hun pak aantrekken, het geeft hen kracht, zelfvertrouwen. Het leuke is dat als je iemand een pak verkoopt, die vrouw weer een rolmodel voor een ander wordt. Andere vrouwen zien haar in maatpak bij een presentatie, op de werkvloer maar zeker ook bij de bakker of aan de crèche en denken: cool!”

“Natuurlijk willen we ook internationaal gaan, met Pursuit Femmes als huis van vertrouwen voor het vrouwenmaatpak. Na Brussel en Gent mikken we op de Benelux” Medeoprichter Jill Van der Heijden

Verkopen jullie ook via andere retailers? Of hebben jullie andere expansieplannen?

“Andere verkooppunten dan de onze zijn momenteel geen prioriteit. Misschien dat we op lange termijn onze service kunnen aanbieden via een platform, maar daar focussen we nog niet op. Wel gaan we binnenkort eigen ateliers openen in Gent en Brussel. Dat op een zeer mooie locatie in het Gentse staat al in de steigers. Brussel staat begin januari 2022 op de agenda. We zijn gestart in Antwerpen omdat onze roots er liggen. De stad is vertrouwd voor ons, ideaal voor een eerste stap. Zeker nu het MoMu heropend is, voel je er de passie voor mode. Natuurlijk willen we ook internationaal gaan, met Pursuit Femmes als huis van vertrouwen voor het vrouwenmaatpak. Na Brussel en Gent mikken we op de Benelux, we willen zeker ook een atelier in Amsterdam.”

Verkopen jullie ook aanvullende producten?

“We zijn gestart met een eigen lijn van maathemden op maat. Een vrouwenhemd is een moeilijker product omwille van de buste, daar was dus vraag naar. Daarnaast verkopen we ook sokken en broches van een vrouw uit India. Maar de hoofdzaak blijft het maatpak.”