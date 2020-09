Webwinkels stoppen mogelijk met betalen op krediet

Winkelen op afbetaling bij online retailers is straks misschien niet meer mogelijk. Nu minister van Financiën Wobke Hoekstra de maximale rente op deze leningen heeft verlaagd, is deze betaalmethode, die toch al omstreden was, voor veel e-tailers niet meer rendabel. Zowel webwinkel Otto als de Mediamarkt lieten aan Het Financieele Dagblad weten dat zij sterk twijfelen of ze nog wel door willen gaan met de afbetalingsregeling die zij nu aanbieden in hun webwinkels.

Otto en Mediamarkt zijn naast Wehkamp de bekendste webwinkels die in Nederland de mogelijkheid aanbieden om op afbetaling te winkelen. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat online winkels in 2017 maar liefst 600.000 kredieten afsloten. Dat betekent dat zeker honderdduizenden Nederlanders geld lenen van webwinkels.