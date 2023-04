Wehkamp start vanaf volgende week met retourkosten

Wehkamp zal vanaf 24 april retourkosten gaan rekenen, dat meldt de online retailer op zijn website.

Wehkamp kondigde in februari al aan dat het retourkosten van 50 eurocent per geretourneerd item zou gaan rekenen, maar het was destijds nog onbekend vanaf wanneer dit precies zou zijn.

Volgens Graham Harris, de CEO van Wehkamp, komen er per dag vijftigduizend items retour, zo meldde hij destijds aan het Algemeen Dagblad. Met de ingevoerde kosten hoopt Wehkamp het aantal retours terug te dringen.