Welke vaardigheden heeft de winkelmanager van morgen nodig?

In het kader van de klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26) die momenteel plaatsvindt in Glasgow, zien veel bedrijven zich genoodzaakt hun beleid verder aan te scherpen voor een duurzame toekomst. Ook modeprofessionals kunnen bijdragen aan een ecologisch verantwoorde modebranche door hun kennis en vaardigheden uit te breiden. Vandaag schetst FashionUnited het profiel van de shopmanager van morgen.

Om de goede werking van een winkel te verzekeren, vult de winkelmanager zijn dagen met commerciële activiteiten, team management en administratie. Maar om ook klanten tevreden te stellen en aan zich te binden, de winkel aantrekkelijk te maken of een team te motiveren zijn nieuwe vaardigheden noodzakelijk.

De vaardigheden die een winkelmanager van de toekomst werden opgesomd in een studie die in mei 2021 werd gepubliceerd. Het onderzoek, getiteld ‘De handel in het licht van duurzaamheid: gevolgen voor banen en vaardigheden’, is in opdracht van zestien sectoren uitgevoerd door het instituut ‘Observatoire prospectif du commerce’ in samenwerking met de Franse overheid.

De conclusies van het Franse onderzoek zijn internationaal toepasbaar en daaruit komt naar voren dat shopmanager in de toekomst in staat moet zijn om:

Milieudoelstellingen te integreren met de financiële en economische doelstellingen van de zaak.

Innovatieve klantervaringen zoals doe-het-zelf, zero waste en productduurzaamheid te ontwikkelen.

De milieuprestaties van de winkel te verbeteren.

Meer ecologisch verantwoorde producten promoten in de rekken of tijdens evenementen en commerciële activiteiten.

De winkelvoorraden volgens een zero waste doelstelling te optimaliseren.

Manieren te ontwikkelen om onverkochte producten te recyclen.

In ieder geval zal de winkelmanager in de toekomst een beter inzicht moeten hebben in de milieuvoorschriften en regelgeving.

Een nieuwe opleiding voor winkelmanagers?

Ten einde werknemers de kans te bieden om vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn in het kader van verduurzaming van de branche, adviseert het ‘Observatoire prospectif du commerce’ aanvullende opleidingen en noemt vier modules genoemd die verband houden met de functie van winkelmanager:

Bewustmaking module over milieuvraagstukken in de detailhandel en mogelijke alternatieven: nieuwe regelgeving, terugwinning van onverkochte goederen, zero waste.

Opleidingen inzake duurzaam inkopen van producten (labels en certificering, bevoorrading, traceerbaarheid, duurzaamheid van producten, milieueffecten).

Opleidingen over duurzame logistiek en de milieuaspecten van het vervoer en de opslag van goederen.

Opleidingen inzake reparatie- en hergebruik van beschadigde en/of onverkochte producten.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.fr