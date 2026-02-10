Wereldhave ziet hogere huurinkomsten en sterke bezettingsgraad in 2025

Vastgoedbedrijf Wereldhave heeft in 2025 een hogere operationele winst en sterke verhuurprestaties gerealiseerd. Dat blijkt uit de jaarresultaten over 2025 die het bedrijf heeft gepubliceerd. De bezettingsgraad kwam uit op 98 procent, het hoogste niveau sinds 2013.

De like-for-like huurinkomsten – een maatstaf voor de huurontwikkeling binnen dezelfde, vergelijkbare winkelcentra en daarmee de organische groei van de bestaande portefeuille – stegen met circa 6 procent. De groei werd volgens CEO Matthijs Storm in het jaarverslag mede gedreven door een verbeterde retailmarkt in Nederland en extra inkomsten uit commerciële activiteiten, zoals digitale schermen en samenwerkingen met merken en partners.

Sterke vraag naar winkelruimte

Wereldhave meldt een aanhoudend sterke vraag naar winkelruimte. Leegstand die ontstond door faillissementen werd volgens het bedrijf snel opnieuw verhuurd, vaak tegen hogere huren. Nieuwe huurcontracten lagen gemiddeld boven zowel de vorige huur als de markthuur.

Binnen de portefeuille werden meerdere fashionmerken als nieuwe of uitbreidende huurders vastgelegd, waaronder New Yorker, Only & Sons, Vero Moda, Jack & Jones. Deze contracten maken volgens Wereldhave deel uit van een bredere herpositionering van de huurdersmix, waarbij mode een belangrijke rol speelt in het aantrekken van bezoekers en het ondersteunen van winkelomzetten.

In Nederland stegen bezoekersaantallen met ruim 2 procent en rapporteerden huurders gemiddeld circa 3 procent hogere verkopen, aldus het jaarverslag.

Groei Full Service Centers en herontwikkeling winkelcentra

Wereldhave zet de transformatie van winkelcentra naar zogeheten Full Service Centers voort. In 2025 werden onder meer projecten in Nivelles en Arnhem afgerond en werden nieuwe centra aangekocht in Luxemburg en België.

De strategie richt zich op een bredere mix van retail, horeca, diensten en dagelijkse voorzieningen. Volgens het bedrijf leidt dit tot hogere huren, verbeterde bezetting en stabielere inkomstenstromen.