Westfield Mall of the Netherlands huisvest Tomo: ‘eerste circulaire warenhuis ter wereld’

In het eerste kwartaal van 2023 zal Tomo zich in het Westfield Mall of the Netherlands gaan huisvesten als ‘het eerste circulaire warenhuis ter wereld’, zo meldt Westfield Mall of the Netherlands in een persbericht.

Tomo is een nieuwe retailketen dat zich focust op circulariteit door het bieden van ‘re-commerce’ services aan klanten onder de pijlers ‘Resell & Rent’, ‘Refill’ en ‘Repair’. Zo is er in het warenhuis een ‘high vintage’ afdeling te bezoeken waar tweedehands items van merken uit het hogere segment kunnen worden aangekocht én gehuurd. Ook kunnen bezoekers verpakkingen van hun beautyproducten hervullen en krijgen ze vijf jaar lang kosteloze reparatie garantie op hun aangeschafte kleding.

Marjan Haselhoff, oprichter van Tomo, deelt over de opening van het warenhuis mee: “Voor een succesvolle start van Tomo hebben wij vol overtuiging gekozen voor de nummer één winkelbestemming in Nederland.”

Teun Koek, Operationeel Directeur van Unibail-Rodamco-Westfield, eigenaar van de Westfield Mall, voegt toe: “Verduurzaming van de retail is noodzakelijk en daarom maken wij in de mall graag plaats voor een vernieuwend duurzaam concept als Tomo.”

Deze zomer openden een hoop nieuwe winkels al hun deuren in het winkelcentrum, waaronder Marco Polo, Fabienne Chapot, Black Bananas, No Label, Kapten & Son en ByLima. Later dit jaar zullen ook Only en Jott openen.