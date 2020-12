Wethouders Deventer helpen winkeliers als fietskoerier

Wethouders in de gemeente Deventer hebben er een nieuwe baan bij: fietskoerier. Door de lockdown worden veel Kerstinkopen online gedaan bij webshops van lokale winkeliers, en de wethouders helpen om de grote hoeveelheid pakketten weg te werken, zo meldt RTV Oost.

Door heel het land hebben koeriers het extreem druk in verband met de lockdown en Kerstinkopen, zo ook in Deventer. “Waar in deze tijd van het jaar normaal zo’n 300 pakketten moeten worden bezorgd, ligt dat aantal tijdens de lockdown op zeker 1.200 tot 1.300. Koeriers fietsen van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds tien uur door de stad,” aldus RTV Oost.

“We vonden het als wethouders tijd om een handje te helpen”, zegt wethouder Economie Thomas Walder tegen RTV Oost. Walder was vrijdag de eerste die besloot om op de fiets te stappen. In verband met de lockdown is er sprake van ongekende drukte in de pakketbezorging. PostNL gaf eerder al toe het record aantal pakketjes niet bij te kunnen houden.