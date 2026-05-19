Wibra plant twintig nieuwe winkelopeningen in België

De Nederlandse discounter Wibra is van plan om voor het einde van 2026 de grens van negentig Belgische filialen te passeren, zo blijkt uit een persbericht van de onderneming.

De uitbreiding komt neer op twintig nieuwe filialen. Daarmee groeit het winkelbestand voorbij het niveau van voor het faillissement en de daaropvolgende doorstart in 2020. Er waren toen 36 winkels over. Wibra startte het jaar 2026 met 71 Belgische vestigingen. Inmiddels zijn er dit jaar al vijf nieuwe locaties geopend.

De groei krijgt onder meer vorm door de opening van zeven nieuwe vestigingen op locaties in Brussel en Wallonië (Anderlecht, Châtelineau, Hornu, La Louvière, Messancy, Rocourt en Sint-Lambrechts-Woluwe).

Volgens Claudine Nachtergaele, country director Wibra België & Frankrijk, biedt de transformatie van deze locaties de keten de kans om de aanwezigheid in overdekte winkelcentra te vergroten, naast de bestaande focus op binnensteden en retailparken. Bovendien levert de uitbreiding nieuwe banen op.