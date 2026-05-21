Wie zijn de doorverkoopprofessionals die kamperen voor de ‘Royal Pop’ van Swatch?

Lyon - Rafael wacht de hele nacht voor de Swatch-winkel in Lyon in de hoop het ‘Royal Pop’-horloge te bemachtigen voor doorverkoop met flinke winst. Een ‘nacht als alle andere’, volgens de jongeman die volledig thuis is in dit systeem van in- en verkoop, zijn enige activiteit.

De verkoopstart van dit kleurrijke horloge, een samenwerking met de Zwitserse luxe horlogemaker Audemars Piguet, leidt zaterdag tot chaos. Het horloge, met een prijs van ongeveer vierhonderd euro, is het onderwerp van een grote socialemediacampagne.

In verschillende steden wereldwijd breken rellen uit. Honderden mensen vormen lange rijen, wat leidt tot ingrijpen van de politie en de sluiting van sommige winkels. De Swatch Group verklaart aan AFP dat de organisatie van sommige winkelcentra onvoldoende is om de stormloop op de winkels in te dammen. Om conflicten te vermijden, opent de winkel in Lyon de deuren niet eens.

Maandagochtend wachten enkele tientallen jongeren nog steeds, warm ingepakt in hun donsjassen, op de heropening. Ze zitten in rijen op hun campingstoelen, verdeeld over verschillende wachtrijen, met een volgnummer op een stukje papier gekrabbeld.

“We organiseren het zo om chaos te voorkomen, zodat de oproerpolitie niet hoeft te komen en de buren niet klagen”, legt een 25-jarige aan AFP uit. Onder hen zijn er weinig echte horlogeliefhebbers. “We hopen allemaal het horloge te verkopen nu de hype groot is”, benadrukt een ander, die net als zijn buren anoniem wil blijven.

Zij schatten de meerwaarde op minimaal duizend euro per horloge. Op de online doorverkoopsite Vinted overschrijden verschillende advertenties zaterdag al de tweeduizend euro.

Die dag probeert Rafael, twintig jaar, zijn geluk in de Swatch-winkel in Genève, maar hij is te laat. Als inwoner van Vaulx-en-Velin, een volksbuurt van Lyon, installeert hij zich maandag rond twee uur 's nachts in Lyon. ‘Een nacht als alle andere’, vat hij samen.

“Alleen voor het geld”

Op zestienjarige leeftijd stopt Rafael met de middelbare school na de ontdekking dat hij gemakkelijk geld kan verdienen met exclusieve items. Aanvankelijk verkoopt hij deze via platforms als Leboncoin. Geleidelijk aan bouwt hij een netwerk van kopers op.

Voor de Royal Pop “heb ik al een koper”, legt hij uit. Horloges, Pokémonkaarten, concerttickets... Met deze fulltime activiteit verdient Rafael minstens een minimumloon per maand. Soms is het de jackpot. “Afgelopen juni verdiende ik elfduizend euro”, vertelt hij.

Hij werkt veel met particulieren, maar ook met gespecialiseerde winkels of doorverkoopsites. Officieel is hij zelfstandig ondernemer. “Behalve dat ik tien euro per maand aangeef...”

Anderen zijn nieuwkomers. Voor Rayan, 22 jaar en woonachtig in Isère, is het een incidentele ‘aanvulling’ op zijn salaris als vrachtwagenchauffeur om ‘de eindjes aan elkaar te knopen’.

In Lille, waar de winkel net als in Lyon zaterdag niet opent, geeft Aurèle, een twintigjarige student, ook toe er ‘echt alleen voor het geld’ te zijn. “Ik ken de modellen niet eens, maar men zei me ‘dat het supersnel en supergoed verkoopt’.”

De winkel in Lille heropent in de ochtend, maar op de etalage hangt een poster die aangeeft dat de felbegeerde horloges niet beschikbaar zijn in dit verkooppunt wegens een gebrek aan voorraad. Hetzelfde geldt voor de winkel in Lyon, die de deuren gesloten houdt.

“Het is een gebrek aan respect voor de mensen die in de rij hebben gestaan”, betreurt Sam, 22 jaar. Hij was een week geleden als eerste ter plaatse en slaapt sindsdien in zijn auto.

Naast hem meent een man van in de dertig een vorm van ‘discriminatie’ te zien. “Als er alleen maar witte mensen hadden gestaan, hadden ze de winkel geopend”, verzekert hij. “Aan de overkant staat altijd een rij voor Louis Vuitton, en dat is geen probleem.”