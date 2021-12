Winkel van Balenciaga geopend op Schiphol, eerste op Europese luchthaven

Op luchthaven Schiphol is vandaag een winkel van Balenciaga geopend door Lagardère Travel Retail. De winkel bevindt zich in lounge twee, het winkelgebied ná de security voor intercontinentale reizigers. Het is de eerste winkel van Balenciaga op een luchthaven in Europa, meldt Lagardère in een persbericht.

De winkel is ingericht volgens het ‘Raw Architecture’-concept dat Balenciaga in oktober introduceerde met de gerenoveerde flagshipstore in Londen. Dit houdt in dat de winkel eruit ziet als ‘onvoltooid’ en ‘in uitvoering’. In contrast met de omgeving is de winkel geïnspireerd op bouwplaatsen en gestripte gebouwen, waarbij het Balenciaga-logo te zien is op een verweerde betonnen gevel. Ook de rest van de inrichting draagt bij aan de industriële sfeer.

Het winkelassortiment bestaat uit dames- en herenschoenen, tassen, accessoires, brillen en sieraden.

Naast de nieuwe winkel op Schiphol heeft Balenciaga nog een tweede winkel in Nederland aan de P.C. Hooftstraat in Amsterdam.

Beeld: Balenciaga