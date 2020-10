Winkelend publiek 25 procent afgenomen sinds persconferentie

Afgelopen week dinsdag traden de nieuwe coronamaatregelen in werking. Iedereen werd weer opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken en winkelen mocht niet als een uitje gezien worden. Welke weerslag zou dit advies hebben op de drukte in de winkelstraten? Onderzoeksbureau Locatus concludeert dat afgelopen zaterdag het aantal passanten met 25 procent is teruggelopen.

Uit dat onderzoek zijn twee belangrijke conclusies gekomen: er liepen aanzienlijk minder mensen door de winkelstraten, en men winkelde na de persconferentie meer verspreid over de dag. Uit het onderzoek bleek ook dat van de ene op de andere zaterdag het winkelend publiek met gemiddeld 25 procent is afgenomen. Maar, een beperkt deel van dit effect moet toegerekend worden aan het weer: het wordt kouder en er valt ook steeds meer neerslag.

Ten opzichte van 7 maart, de laatste normale zaterdag voor de lockdown, lopen er nu 55 procent minder mensen op zaterdag door onze winkelstraten, zo blijkt uit het onderzoek. “Het lijkt er op dat de mensen die nu nog door de winkelstraten lopen hier bewuster voor hebben gekozen en dus naar alle waarschijnlijkheid meer uitgeven per persoon. Ongetwijfeld zijn de totale bestedingen daardoor iets minder dramatisch gedaald dan het aantal passanten.” Passanten lijken dus steeds meer doelgericht te winkelen. Het bericht eindigt met een sombere conclusie: “De gevolgen - het meest nog in de allerduurste winkelstraten - zullen heftig zijn voor de winkels en de horeca.”

Het onderzoek naar het aantal winkelpassanten in winkelgebieden is in onder andere Leiden, Gouda, Amersfoort en 29 andere winkelgebieden uitgevoerd. De tellingen vonden plaats op de zaterdagen voor en na de persconferentie (26 september en 3 oktober).

Afgelopen maandag concludeerde bureau RMC dat het, ondanks de tweede golf, niet minder druk was in de winkelstraten . Uit hun cijfers bleek dat na de aankondiging van nieuwe maatregelen, de drukte in de winkelstraat maar 1,9 procent minder was dan de voorafgaande week.

Beeld: Unsplash