‘Winkeliers kunnen hun iPhone nu gebruiken als pinautomaat met Tap to Pay’

Vanaf vandaag kunnen Nederlandse winkeliers gebruik maken van ‘Tap to Pay' op de iPhone. Dit is een dienst van Apple waarmee de iPhone als pinautomaat kan dienen. Dat schrijft Nu.nl op haar website.

Om Tap to Pay te gebruiken, hebben verkopers de app van een betalingsverwerker nodig. Adyen en SumUp zijn de eerste betaalproviders die de betaaldienst aanbieden aan Nederlandse klanten. Maar binnenkort volgen ook Klearly, myPOS, Pay, Rabobank, Revolut, Stripe, Viva Wallet en Worldline, schrijft Nu.nl.

Bij het afrekenen vraagt de verkoper de klant om zijn iPhone, Apple Watch of contactloze betaalkaart in de buurt van de iPhone van de verkoper te houden, waarna de betaling veilig wordt voltooid. Tap to Pay werd in 2022 door Apple gelanceerd en was al eerder beschikbaar in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Taiwan.

“Nu steeds meer consumenten met digitale portemonnees en creditcards willen betalen, biedt Tap to Pay op iPhone bedrijven een veilige, privé en gemakkelijke manier om contactloze betalingen te accepteren en nieuwe betaalervaringen te ontgrendelen met behulp van de kracht, beveiliging en het gemak van de iPhone”, zegt Jennifer Bailey, Apple's vice-president van Apple Pay en Apple Wallet.