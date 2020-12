Winkels Rotterdam wederom eerder dicht

Ben je van plan om in Rotterdam inkopen te doen voor Sinterklaas, Kerst of ga je voor de uitverkoop? Vermijd dan zoveel mogelijk de drukte, aldus gemeente Rotterdam. Als extra maatregelen om de drukte tegen te gaan, gaan de winkels in het centrum op 4 december eerder dicht. Klanten worden om 19:00 niet meer toegelaten. Om 20:00 moeten de winkels sluiten.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb besloot eerder om koopavond te schrappen, maar dit zorgde voor hevige kritiek vanuit de gemeenteraad. Na kritiek van raadsleden werd besloten dat winkels deze vrijdag tot 19:00 klanten mogen ontvangen.

Rotterdam kampte afgelopen dagen, in verband met Black Friday en de feestdagen, met extreme drukte in het centrum van de stad, waarna burgemeester Aboutaleb de winkels eerder sloot. Vakbond FNV had in een verklaring stevige kritiek op winkeliers die fikse kortingen boden op Black Friday: “In een tijd dat iedereen offers brengt om het virus achter ons te krijgen, is het bizar dat de grote winkelketens dit uitverkoopfestijn zo uitbundig mogen vieren.”

