Winkels uit voorzorg eerder dicht vanwege storm Eunice

Nederland maakt zich klaar voor de storm die vrijdag over ons land raast. De verwachting is dat storm Eunice vanaf halverwege de middag ons gebied bereikt. Dit gaat gepaard met windstoten tot wel 120 kilometer per uur. Vooral einde van de middag en begin van de avond wordt het flink onstuimig. Het KNMI heeft code rood uitgegeven voor de kustprovincies en het Waddengebied.

Sommige winkels sluiten uit voorzorg eerder hun deuren. In Rotterdam bijvoorbeeld laten Hema en H&M middels briefjes op de deur aan klanten weten vandaag dicht te blijven vanwege de storm, meldt AD. Moderetailer Terstal kondigde via Facebook aan dat de geplande koopavond vrijdag niet doorgaat. Batavia Stad Fashion Outlet en Amsterdam The Style Outlets laten op hun site weten vanaf 13.00 gesloten te zijn in verband met de weersomstandigheden.

Hoewel er ook winkels zijn die gewoon open blijven, is het niet druk in de winkelstraten. Het KNMI roept mensen op niet naar buiten te gaan als dat niet nodig is. Veel mensen geven aan die oproep gehoor. Vanaf 14 uur rijden er geen treinen meer en veel scholen en universiteiten gaan eerder dicht.