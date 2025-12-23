Wordt de Bought-app de volgende grote naam in de moderesale?

Hoewel Vinted momenteel de Europese markt voor tweedehandsmode domineert, staat een Finse speler klaar om die dominantie aan te vechten. Het bedrijf Bought, gevestigd in Helsinki, lanceert een gelijknamige app die de verkoop van tweedehands kleding en andere items voor consumenten vereenvoudigt.

“Supersnel tweedehands”

In 2025 nam de Finse start-up het resaleplatform Zadaa over, een app die destijds zeer populair was in Noord-Europa. Het nodigde Zadaa-gebruikers uit om hun profielen over te zetten naar Bought. Dankzij deze overname kreeg het bedrijf er 500.000 gebruikers bij, volgens cijfers van mediaplatform Arctic Startup. Hierdoor kon Bought zijn aantrekkelijke dienst aanbieden aan een bredere community. Gebruikers kunnen nu hun tweedehands items net zo makkelijk te koop aanbieden als de oorspronkelijke aankoop in de winkel.

De app Bought is een peer-to-peerplatform voor de aan- en verkoop van tweedehands items, vergelijkbaar met Vinted. Het platform onderscheidt zich echter door zijn directe en eenvoudige aanpak van moderesale. Door de aankoopgeschiedenis te importeren, beschikken gebruikers automatisch over kant-en-klare verkoopadvertenties. De app maakt ook de handmatige aanmaak van een productpagina mogelijk door simpelweg een foto te uploaden. Deze automatisering maakt het verkoopproces eenvoudiger en aanzienlijk sneller. Dit is een aspect dat het bedrijf benadrukt op zijn Apple Store-pagina, onder de noemer ‘Supersnel tweedehands’.

Met deze aanpak speelt Bought in op nieuw consumentengedrag. Modeaankopen worden nu ook gedreven door het doorverkooppotentieel van de items zelf. Tweedehands is hier volledig geïntegreerd in een consumptiemodel en het concept van circulariteit wordt volledig benut.

Voor het tijdrovende verzendproces kunnen verkopers gebruikmaken van koeriersdienst Wolt. “Verpakken en verzenden is verleden tijd: een koerier haalt de verkochte items direct bij je thuis op, precies zoals ze zijn,” belooft Bought op zijn website.

Wat is het bedrijf Bought Oy?

Momenteel is het bedrijf Bought Oy vooral bekend in Scandinavië, maar het breidt snel uit. Het bedrijf, gelanceerd in 2025, haalde 1,4 miljoen euro op bij Lifeline Ventures, met deelname van Wave Ventures. Het nam ook Netflea over, een inmiddels opgeheven online verkoopplatform. Volgens mediaplatform Tech.eu genereerde Netflea een jaaromzet tot drie miljoen euro. Meer recentelijk nam de start-up het verhuurplatform voor luxegoederen Robes Rental over, de derde overname in 2025.

Volgens Erik Kymäläinen, een van de medeoprichters van het bedrijf, heeft Bought twee belangrijkste doelstellingen. De eerste is: “resale zo eenvoudig maken dat we de ontbrekende tweeduizend miljard euro weer in omloop kunnen brengen”. De tweede is: “uiteindelijk het concept van consumptie opnieuw definiëren door van doorverkoopwaarde een constante overweging te maken, en zo retailers aan te moedigen alleen producten te verkopen die zijn ontworpen om lang mee te gaan,” aldus een bericht op zijn LinkedIn-account.

Bought staat nog in de kinderschoenen. Door zijn bedrijfsmodel te baseren op AI-gedreven tools, krijgt het echter een voorsprong op zijn concurrenten en wint het al investeerders voor zich.

Met meer dan 40.000 gebruikers vertelde het bedrijf aan FashionUnited dat het een “aanstaande uitbreiding naar Litouwen, Zweden, Denemarken, Duitsland en Frankrijk” plant.