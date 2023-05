Wow Concept is de Spaanse versie van conceptstore Colette

Bijna een jaar geleden opende Europa's nieuwste concept store Wow Concept voor het eerst zijn deuren, een innovatief concept dat aan de Gran Vía boulevard in Madrid neerstreek. Het betekende een nieuw hoofdstuk in de carrière van de Spaanse zakenman Dimas Gimeno, die de voormalige president van warenhuisketen El Corte Inglés is en nu oprichter en president van multimerkenconceptwinkel Wow Concept. Dit alles heeft in iets meer dan 365 dagen geleid tot een omzet van 50 miljoen euro en Wow Concept is op weg naar een nieuwe financieringsronde met als doel een tweede vestiging in de prestigieuze wijk Serrano, eveneens in Madrid.

De leidinggevende nam deel aan de laatste dag van de 2023 editie van het World Retail Congress dat vorige week plaatsvond in Barcelona. FashionUnited heeft de gelegenheid gehad om de balans op te maken van het eerste jaar van Wow Concept via een interview met de oprichter en visionair.

"Veel fouten maken, snel maar vooral goedkoop"

Zoals in elk nieuw avontuur zit elke stap vol moeilijkheden: het opzetten van het project, het kiezen van de locaties en het vinden van talent zijn moeilijkheden die inherent zijn aan deze reis waarvan het praktisch onmogelijk is om te slagen zonder fouten te maken. Je moet ‘veel’ fouten maken, maar ook ‘snel en vooral goedkoop’, beveelt Gimeno aan, alvorens te bekennen dat het in zijn geval ‘niet zo goedkoop is geweest als hij had gewild’.

Kortom, het eerste jaar van een project dat vanuit het niets is opgebouwd, is gekenmerkt door ‘veel leren - wat was voorzien - en heeft ons voorbereid om het heden en de toekomst op een veel betere manier tegemoet te treden, omdat we nu al iets meer weten dan in het begin’.

Een tweede vestiging in Madrid

De opening van het nieuwe Wow Concept, dat de locatie van de gesloten El Corte Inglés aan de Serrano-straat in Madrid zal bezetten, is gepland voor de tweede helft van het jaar. Een wat overhaaste beslissing die iets eerder komt dan Gimeno ‘logisch’ zou vinden, aangezien de eerste vestiging pas een jaar geleden is geopend. Maar, zoals de voormalige voorzitter van El Corte Inglés aan FashionUnited vertelt, ‘je moet kansen benutten als ze zich voordoen’, en hij is ervan overtuigd dat de straat van Serrano ‘de best mogelijke locatie in heel Spanje is’, dus ‘we konden het niet laten schieten’, concludeert hij.

De grootste uitdaging nu, maar ook ‘het mooiste van alles’, volgens de CEO, is ervoor te zorgen dat twee winkels die heel dicht bij elkaar liggen en hetzelfde concept hebben, elkaar aanvullen door iets heel anders aan te bieden.

Impulsieve klanten versus bedachtzame klanten

De centraal gelegen boulevard Gran Vía in Madrid is een toeristische bestemming, wat betekent dat de klant die de winkel bezoekt overwegend internationaal is. Op ‘doorreis’ vertonen consumenten een ‘impulsievere’ koophouding, wat betekent dat de organisatie van het productaanbod en, in het algemeen, het aanbod van de winkel krachtig genoeg moeten zijn om ‘een klant te overtuigen die uw winkel niet binnenkomt met de bedoeling iets te kopen’.

Het gaat dus om een klant die, gemotiveerd door een exclusief of uitzonderlijk product, de kans om dat product te kopen niet voorbij laat gaan, onder invloed van het idee dat hij of zij het nergens anders meer zal vinden dan in de stad die hij of zij op het punt staat te verlaten. Dit leerproces heeft geleid tot een eenvoudiger aanbod in de winkel, dat zich richt op de wereld van streetwear en sneakers, naast categorieën als accessoires en beauty, die ‘zeer goed hebben gewerkt’, verzekert Dimas Gimeno aan FashionUnited.

In de tweede winkel echter, die in de wijk Serrana zal worden gevestigd, zijn zij van plan een meer ‘afgezwakt aanbod’ te presenteren, omdat zij geloven dat de (voornamelijk lokale) klant in de prestigieuze wijk van de hoofdstad een meer bedachtzame winkelgedrag zal vertonen. Maar tegelijkertijd is Serrano een straat waar ‘luxe sterk in opkomst is’, aldus Gimeno, en dit trekt alleen maar high-end toerisme naar het gebied, een trend waar Wow Concept van wil profiteren zodat verschillende trends elkaar positief kunnen aanvullen.

Hoe krijg je de marktwaarde van een bedrijf in één jaar naar ongeveer 50 miljoen?

Volgens Gimeno is de sleutel tot hun succes dat ze in zeer korte tijd een merk hebben weten te creëren ‘dat een uniek, innovatief en differentieel productaanbod heeft’, met als extra bonus een goede locatie.

Hoewel digitaal momenteel centraal staat in de gesprekken in de sector, aarzelt de leidinggevende, die veel ervaring heeft in de retailsector, niet om te zeggen dat, hoewel ze gemotiveerd zijn door het verkrijgen van hun eigen unieke en differentiële technologie, ‘merken tegenwoordig meer naar het fysieke dan naar het digitale aspect kijken, omdat het digitale al meer dan gedekt is’ door een grote verscheidenheid, waardoor ze terughoudender zijn om deel te nemen aan een digitale onderneming die voor hen geen waarde heeft.

Vandaag de dag kijken merken naar fysieke winkels om hen te helpen ‘een gemeenschap te creëren en klanten op nieuwe manieren te benaderen’, concludeert hij.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op FashionUnited.ES. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.