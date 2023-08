Xandres breidt collectie uit met accessoires

Het Belgische kledingmerk Xandres breidt haar collectie uit met een accessoirelijn. Dat maakt het merk bekend in een persbericht.

Eerst bood Xandres wel al wat accessoires aan, maar alleen in een paar winkels en via de webshop. Voor de ontwikkeling van schoenen, sieraden en tassen gaat het merk nu licentieovereenkomsten aan met partners. Met Studio 10 voor schoenen en tassen en met Atelier Louiza voor sieraden.

Maar Xandres geeft de ontwikkeling van deze producten niet uit handen. Het ontwerp gebeurt in samenwerking met Xandres, zodat stijl en kleur van de accessoires een geheel vormen met de kledingcollectie. "Op deze manier kunnen we de visie van de volledige Xandres look waarmaken", vertelt brand director Didier Van den Bosch.

De accessoires zullen vanaf spring-summer ‘24 verdeeld worden via de Xandres proefwinkels en webshop, multimerkenwinkels en gespecialiseerde zaken in het binnen- en buitenland.