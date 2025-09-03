Yaya neemt intrek in voormalig Vanilia pand Amersfoort: opening 5 september

Het Nederlandse damesmodemerk Yaya opent vrijdag 5 september een nieuwe winkel aan de Langestraat 9 in Amersfoort, in het pand waar voorheen Vanilia was gehuisvest. Dat meldt Indebuurt Amersfoort en wordt bevestigd door mede-eigenaar en sales director Patrick Draijer aan FashionUnited.

Het damesmodemerk is op expansie tour. Dit najaar volgen nieuwe winkels in Waasland Shopping Centre in Sint-Niklaas, België (“verwacht eind oktober”) en in Münster, Duitsland (“voorzien in december of januari”), aldus Draijer.

Recent zagen nieuwe vestigingen in Rotterdam en Heidelberg, Duitsland, het levenslicht.

Yaya telt inmiddels meer dan 35 eigen winkels verspreid over Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Polen. Daarnaast is het merk te koop bij multibrand retailers en via een online shop.

Yaya bestaat sinds 1992 en is in handen van Patrick Draijer, Marco Draijer en Niels Staller. Het merk opereert in het middensegment qua prijs en heeft zijn hoofdkantoor in Halfweg.

Yaya Rotterdam (Meent) Credits: eigendom Yaya