Yoox ‘Ciao Italia!’: een virtuele reis- en winkelervaring

Yoox heeft de virtuele consumentenervaring geüpdatet. De luxe e-tailer lanceerde onlangs een nieuwe service genaamd "Ciao Italia!" - een virtuele reis- en winkelervaring.

Via het platform kun je Italiaanse vakantiebestemmingen bezoeken en producten van minder bekende Italiaanse ontwerpers en merken ontdekken. Dit platform is beschikbaar voor meer dan 100 landen, waarbij shoppers met ontwerpers worden verbonden.

’Ciao Italia!’ is opgebouwd rondom vier thema's die de Italiaanse vakantie-ervaring belichamen. "Dolce Far Niente" laat het plezier van ontspannen zien en strandkleding, "Buon Appetito" biedt een selectie van servies en huishoudelijke artikelen, "Al Mercato" (de markt) viert ambachtelijke markten met confectiekleding en accessoires en "Ferragosto" (vakantierust) is een eerbetoon aan het zomerfestival met gewaagde accessoires en jurken.

De winkelgids is momenteel toegankelijk via de Yoox e-commerce site.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Beeld: Yoox