YouTube test shoppingfunctie als experiment

Een kledingstuk, accessoire of gadget kopen dat wordt getoond in een video op YouTube, rechtstreeks via het platform zelf: het zou zomaar eens de toekomst kunnen zijn. Het grootste videoplatform ter wereld is namelijk een onderzoek gestart naar de integratie van e-commerce en doet daarvoor proeven met een kleine groep videokanalen.

Het doel is om de overvloed aan video’s die YouTube staan om te zetten in een uitgebreide catalogus met items. Kijkers kunnen deze items bekijken, erop klikken en ze direct kopen, is de verwachting. Het bedrijf test ook een nieuwe integratie met Shopify Inc. voor het verkopen van artikelen via YouTube. Diensten als Instagram en TikTok staan deze vorm van ‘social commerce’ al langer toe, maar nog niet in Nederland.

Een woordvoerder van YouTube heeft aan persbureau Bloomberg bevestigd dat het bedrijf deze functies test met een beperkt aantal videokanalen. Makers hebben controle over de producten die worden getoond, aldus de woordvoerder. Het bedrijf beschrijft dit als een experiment en deelt vooralsnog geen verdere details. Ook is nog niet duidelijk hoe YouTube inkomsten uit deze verkopen verwacht te genereren.