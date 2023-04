Zalando lanceert ChatGPT winkel-assistent

Zalando lanceert een virtuele mode-assistent op basis van kunstmatige intelligentie (AI) tool ChatGPT, dat meldt het bedrijf in een persbericht. Zalando wil de tool inzetten om “de ervaring en beleving van klanten op de website te verbeteren” en een "intuïtieve vorm van mode-inspiratie” te bieden.

Met de tool kunnen klanten op basis van hun eigen woorden door het assortiment navigeren. Zij kunnen bijvoorbeeld een vraag stellen als: “Wat moet ik aantrekken voor een bruiloft in Madrid in mei?”, zo geeft Zalando als voorbeeld. De mode-assistent zou dan begrijpen dat het om een formeel evenement gaat en wat voor weer het in mei in Madrid is. Op basis daarvan geeft het een schriftelijke uitleg met relevante productsuggesties. Klanten kunnen verder met de assistent in gesprek gaan om de resultaten te verfijnen.

In de toekomst streeft Zalando ernaar deze functionaliteiten ook te kunnen combineren met de voorkeuren van de klant, zo legt het bedrijf in het persbericht uit, door bijvoorbeeld merken die zij volgen en producten die in hun maten beschikbaar zijn voorkeur te geven.

Een eerste bètaversie van de ChatGPT mode-assistent zal in de lente beschikbaar zijn op Zalando’s app en de website voor een geselecteerde groep klanten in Duitsland, Oostenrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.