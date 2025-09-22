Zalando maakt waarschuwingssyteem voor serie-retourneren

De online gigant Zalando heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om het aantal retouren te verlagen. Klanten die te veel artikelen terugsturen, kunnen tijdelijk geen bestellingen meer plaatsen.

Volgens het bedrijf ontvangen klanten die "onevenredig veel retourneren" een waarschuwing per e-mail. "Deze proactieve stap geeft hen de mogelijkheid hun gedrag te herzien voordat verdere maatregelen worden genomen", aldus Zalando.

Mocht deze waarschuwing geen effect hebben, dan behoudt de e-commercespecialist zich het recht voor strengere maatregelen te nemen. "Voor het kleine aantal klanten dat onevenredig veel artikelen blijft terugsturen, beperken we in de tweede stap bepaalde functies in hun account", verklaart de online retailer. "In de ernstigste gevallen, waarbij permanent overmatig veel wordt geretourneerd, pauzeren we het account twaalf maanden."

Gedurende deze periode zijn geen nieuwe bestellingen mogelijk, legt het bedrijf uit. De betrokken klanten kunnen echter "nog steeds toegang krijgen tot hun account, artikelen uit eerdere bestellingen retourneren, in de app browsen of hun privacyrechten uitoefenen".

De online retailer strijdt tegen "onevenredig hoge retourpercentages"

Het bedrijf onderbouwt de nieuwe regels in een verklaring. "Onevenredig hoge retourpercentages betreffen niet alleen Zalando, maar zijn een branchebreed probleem in de gehele online mode-industrie", staat daarin. "Dit heeft een prijs: de grote hoeveelheid retouren beïnvloedt bijvoorbeeld de productbeschikbaarheid voor andere klanten, verstoort processen bij ons en bij partners en gaat gepaard met vermijdbare milieubelasting."

Tegelijkertijd wijst de online retailer erop dat hij zelf wil bijdragen aan het verminderen van het aantal retouren door middel van nieuwe services. Om klanten de "best mogelijke aankoopbeslissing" te laten nemen, zal Zalando "betere productinformatie en slimme tools" aanbieden.

Het bedrijf zet bijvoorbeeld in op "video's en 360°-beelden op onze productpagina's, gedetailleerde productomschrijvingen en zelfs augmented reality-passessies" en nauwkeuriger maatadvies. Daarnaast werkt Zalando naar eigen zeggen aan een "virtuele paskamer", waarin geïnteresseerden kledingstukken kunnen passen met behulp van gepersonaliseerde 3D-avatars.