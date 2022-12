Zalando neemt in België geen tweedehandskleding meer aan voor doorverkoop

Zalando stopt met het inkopen van tweedehands kleding in België en Frankrijk, zo meldt RetailDetail. Het platform zal wel nog tweedehandskleding blijven verkopen, maar neemt geen gedragen kledingstukken meer aan van klanten.

“Het aanbod van tweedehandsspullen niet overeen met de vraag ernaar”, zo deelt Zalando woordvoerder Gilbert Kreijger aan Gazet van Antwerpen. De dienst van het aannemen van kleding is daarom voor nu ‘op pauze gezet’.

In 2020 lanceerde Zalando een ‘Pre-Owned’ afdeling, met tweedehandse kleding en accessoires van consumenten. Sindsdien koopt Zalando ook items over van klanten. Zalando regelt hierbij een hoop. Zo stelt het bedrijf een aankoopprijs voor, waarna consumenten de stukken kosteloos naar Zalando kunnen opsturen. Hierna krijgt de consument een tegoedbon te besteden bij Zalando, of kunnen ze ervoor kiezen hun inkomsten te doneren aan een goed doel.