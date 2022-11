Zalando stopt met tweedehandsplatform Zircle

Zalando is gestopt met hun tweedehandsplatform Zircle, zo meldt Twinkle. Zalando begon in 2019 met Zircle door een fysieke winkel in Berlijn op te kopen van gebruikers van de Zalando Wardrobe-app. Later volgde ook een online platform onder de naam Zircle.

De aankoop van de Zircle winkel werd destijds door een woordvoerder van Zalando al een experiment genoemd. Zalando hoopte hier destijds mee “te leren hoe het offline verkopen van tweedehands mode werkt voor Zalando” en uit te vinden of er potentie was voor nieuwe klanten in dit gebied.

Het reguliere platform van Zalando heeft inmiddels ook een tweedehands sectie: ‘Pre-Owned’. Deze werd de afgelopen tijd steeds verder uitgebreid. Het lijkt er hiermee op dat Zalando zijn tweedehandsaanbod compleet naar de online wereld verplaatst, zo deelt ook Twinkle.