Zalando voegt tweedehands assortiment toe aan outlets

Zalando gaat tweedehandskleding aanbieden in hun fysieke outlet winkels in Duitsland, zo meldt Zalando in een persbericht. Voorheen bood Zalando enkel online tweedehands kleding aan.

De verkoop van tweedehandskleding wordt langzaam uitgerold en start met een lancering in een outlet in berlijn. In oktober wordt tweedehandskleding aangeboden in twaalf Zalando outlets in Duitsland.

Eind 2021 vond er een proefproject plaats in de Zalando outlets in Hannover, Keulen en Berlijn dat volgens het persbericht succesvol bewees en “aantoonde dat Zalando-klanten zeer ontvankelijk zijn voor het aanbod van tweedehands mode in de winkel”.

In de Zalando Outlets worden al jaren kleding, schoenen, accessoires, maar ook beauty- en home-producten aangeboden die voorheen online verkrijgbaar waren. De tweedehandsitems zullen er te verkrijgen in aparte verkoopruimtes in de outlets. Klanten hebben voor de tweedehandsproducten dezelfde retourrechten als voor andere producten in de winkel.