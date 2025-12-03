Zara lanceert nieuwe ‘designwinkels’ met flagshipstore ontworpen door Vincent Van Duysen

Madrid – Zara, de belangrijkste modeketen en het vlaggenschip van de Spaanse modegigant Inditex, blijft de winkelervaring verbeteren. Dit gebeurt met de heropening van de vernieuwde flagshipstore aan de Avenida Diagonal in Barcelona. Het pand opent opnieuw de deuren voor het publiek. De beleving wordt nu gekenmerkt door de ‘ruimtelijke gevoeligheden’ van de gerenommeerde Belgische architect en industrieel ontwerper Vincent Van Duysen.

Deze opening staat niet los van de herpositioneringsstrategie van de afgelopen jaren. Sinds de aanstelling van Marta Ortega als voorzitster van de raad van bestuur, markeert dit een duidelijk keerpunt, zowel op bedrijfs- als op uitvoerend niveau. Het bedrijf toont een gediversifieerd offensief om negatieve aspecten van het ‘fast fashion’-model van zich af te schudden. Deze koerswijziging kristalliseert zich bij Zara allereerst binnen de creatieve en ontwerpafdeling. Een aanhoudende en stille strategie werpt hier zijn vruchten af. In september 2024 doopten we dit tot het nieuwe ‘fast couture’ model, inmiddels omarmd door de belangrijkste keten van Inditex.

Zara-winkel ontworpen door Vincent Van Duysen aan de Avenida Diagonal 584 in Barcelona (Spanje). Credits: Zara.

Dit proces en de toename van nieuwe flagshipstores van Madrid tot Lissabon en van China tot Japan, bieden winkelervaringen die verder gaan dan verkoop. Er was al een verandering voelbaar in het merkuniversum van Zara na de opening van de vernieuwde flagshipstore aan de Calle de Serrano in Madrid in september. Dit pand is niet alleen ontworpen door het team van Zara, maar ook door architecte Elsa Urquijo. Zij ontwerpt tevens de ruimtes voor mode- en fotografietentoonstellingen van de MOP Foundation van de niet-uitvoerend voorzitster van Inditex in La Coruña. Dit unieke geval krijgt nu navolging met de opening van de winkel in Barcelona, ontworpen door Vincent Van Duysen. Deze flagshipstore luidt het nieuwe tijdperk van ‘designboetieks’ van Zara in. De vestigingen nemen een prominentere rol in op sleutellocaties zoals Madrid en Barcelona. Ze bieden een unieke winkelervaring, in lijn met de strategie van luxemerken. Denk aan de Prada-winkel in New York door OMA, de Tod’s-winkel in Tokio door Toyo Ito of de ontwerpen van Peter Marino voor Chanel, Dior en Louis Vuitton.

Een ‘huiselijk landschap’ voor de nieuwste Zara-collecties (met meubilair te koop)

Voor deze tweede ‘designboetiek’ in 2025 haalt de Belgische architect en multidisciplinair ontwerper Vincent Van Duysen inspiratie uit ‘de intimiteit van het huiselijke leven’. Ook de poëtische beelden van ‘rariteitenkabinetten’ vormen een bron. Hierin verzamelden edelen en geleerden van de renaissance tot de verlichting bijzondere objecten. Deze twee inspiratiebronnen leiden tot een ruimte met de intimiteit van een woning. De Zara-collecties worden tentoongesteld als museumstukken in de privacy van deze kleine privémusea.

Zara-winkel ontworpen door Vincent Van Duysen aan de Avenida Diagonal 584 in Barcelona (Spanje). Credits: Zara.

Zara-winkel ontworpen door Vincent Van Duysen aan de Avenida Diagonal 584 in Barcelona (Spanje). Credits: Zara.

Zara-winkel ontworpen door Vincent Van Duysen aan de Avenida Diagonal 584 in Barcelona (Spanje). Credits: Zara.

De winkel bevindt zich aan de Avenida Diagonal 584 in Barcelona, op de begane grond van een typisch gebouw in de wijk Eixample. Grote ramen bieden vanaf de straat zicht op de intieme sferen binnen. De ruimte strekt zich uit over verschillende niveaus, opgezet als kamers van een verfijnd woonhuis. De residentie ontvangt gasten en leidt hen naar de grote woonkamer. Hier nodigt een grote bank voor een open haard uit tot zitten. Achter ons tonen vitrines en tafels de meest bijzondere stukken van de nieuwe Zara-collecties als kunstwerken. De ruimte vloeit over in de andere sferen die Van Duysen voor deze designwinkel ontwierp. In deze flagshipstore gaan sculpturale stukken, schilderijen en verfijnde binnenhuisarchitectuur een dialoog aan. Dit gebeurt met de nieuwste mode van Zara en meubilair uit de ‘Zara Home+ by Vincent Van Duysen’-collectie. Dit meubilair bepaalt niet alleen de sfeer, maar maakt ook deel uit van het commerciële aanbod.

“Ontworpen door de Belgische architect Vincent Van Duysen, bekend om zijn verfijnde, zintuiglijke en organische benadering.” De directie van Zara stelt in een verklaring: “Deze nieuwe flagshipstore in Barcelona is niet alleen een commerciële ruimte, maar een meeslepende omgeving rondom een zintuiglijke sfeer.” “Geïnspireerd door de intimiteit van het huiselijke leven en de charme van rariteitenkabinetten, wekt de ruimte nieuwsgierigheid op en stimuleert herhaalbezoeken.” In deze omgeving “leven mode- en lifestylecollecties harmonieus samen en creëren ze een eigen visie op de hedendaagse levensstijl.”

Zara-winkel ontworpen door Vincent Van Duysen aan de Avenida Diagonal 584 in Barcelona (Spanje). Credits: Zara.

“Zara Diagonal is een bestemming gericht op aanwezigheid.” De modeketen benadrukt: “Een plek waar verkennen ontdekken wordt. Elk bezoek onthult iets wat eerder onopgemerkt bleef: een onverwachte textuur, een verborgen tafereel, een over het hoofd gezien hoekje. Het is een commerciële ruimte gevormd door architectonisch denken, emotionele gevoeligheid en ingetogen esthetiek.” Met zijn betrokkenheid brengt “Van Duysen een ruimtelijke identiteit die de rust en schoonheid van privéruimtes oproept.” Dit verweeft zich met de “gedeelde visie van Zara en Vincent Van Duysen” om “van winkelen een gedenkwaardige ervaring te maken.”