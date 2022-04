Zara opent grootste winkel ter wereld in Madrid: een bezoek

Madrid - De nieuwste trends op het gebied van mode, technologie en duurzaamheid komen samen in de gloednieuwe Zara-winkel die onlangs haar deuren opende in het hart van Madrid. FashionUnited had de mogelijkheid vóór de officiële opening op 8 april een bezoek te brengen aan de winkel die zich bevindt op de benedenverdieping van het iconische Edificio España in de Spaanse hoofdstad. Dit gebouw tegenover het gerenoveerde Plaza de España in Madrid, is zich nog voor de lancering gaan onderscheiden als de grootste Zara ter wereld, en de flagship store van Inditex.

Met meer dan 7.700 vierkante meter vloeroppervlak, waarvan 3.815 vierkante meter is toegewezen aan winkelruimte, is de keten er in haar nieuwe Zara aan de Plaza de España in geslaagd haar meest innovatieve en geavanceerde winkelconcept te implementeren, met nieuwe diensten en nieuwe manieren om haar collecties te presenteren. Dit is nog nooit eerder vertoond in een van de bijna 2.000 winkels die Zara verspreid over de hele wereld heeft. Het gaat om een reeks nieuwigheden die perfect beantwoorden aan het nieuwe commerciële model dat de keten nastreeft via grotere flagship stores, gevestigd op iconische locaties, met een vernieuwd imago en de nieuwste omni-channel technologieën. Het resultaat is een winkel die veel meer lijkt op een warenhuis dan op een typische fast fashion-winkelketen.

Met deze opening op Plaza de España slaagt Zara erin om steeds meer afstand te nemen van de term ‘fast fashion’, zoals zij dat al een langere tijd doet, door meer duurzame collecties te lanceren met een steeds hogere toegevoegde waarde. Zara biedt een nieuwe winkelervaring, gebaseerd op een reeks nieuwe functies en hulpmiddelen. Deze nieuwe diensten zorgen ervoor dat de consument een andere interactie heeft met de keten, waarbij een nieuwe aankoop niet is bedoeld als vervanging van een eerdere winkelervaring, maar meer als aanvulling.

Veel meer dan een flagshipstore

De nieuwe flagshipstore - hoewel die term amper de lading dekt - telt in totaal vier verdiepingen. De begane grond en de eerste verdieping zijn gewijd aan de damescollecties en het afhalen en retourneren van online bestellingen, de derde verdieping is gewijd aan herenmode, en de kelderverdieping is waar de kindercollecties van Zara te vinden zijn.

Bij de ingang van de winkel, evenals op verschillende strategische punten, is er een QR-code die met een mobiele telefoon gescand kan worden, om toegang te krijgen tot een gedetailleerde plattegrond van de winkel. De begane grond bestaat uit een grote witte ruimte met veel licht, waar de damesmode collecties zelf de winkel hun eigen karakter kunnen geven. Een idee van Zara's eigen architectenteam, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het hele winkelproject.

Andere bijzonderheden die begane verdieping biedt, zijn, naast een grote kassazone: een afdeling gewijd aan denim mode, enkele in het oog springende schermen die het winkelproces efficiënter moeten maken, een "Click&Collect" ruimte voor het ophalen van online bestellingen en een geautomatiseerd punt voor online retourzendingen; de eerste van zijn soort, op wereldwijde schaal, die de keten in een van zijn winkels in gebruik heeft genomen.

Beeld via: Zara

Eigen pashokje reserveren

Via liften of roltrappen kan men naar de eerste verdieping. Deze verdieping is tevens gewijd aan damesmode, maar dan de bijzondere lanceringen van de keten. Dit is ook de verdieping waar de belangrijkste technologische diensten zijn geconcentreerd die Zara vanuit deze nieuwe vestiging op Plaza de España heeft ingezet. In een grote paskamerruimte, kan de klant een pashokje reserveren, zowel ter plekke als via de "Click&Try" service van de Zara App shop optie. In een groot gebied met self-checkout balies, kan de klant zijn artikelen zelfstandig betalen en meenemen. Klanten kunnen pinnen of via de Zara App met de "Pay&Go" service betalen.

Ook is er een afhaalpunt voor online-aankopen, via een gerobotiseerde silo met een capaciteit voor maximaal 1.500 bestellingen. Daarnaast is er een ruimte voor het recyclen van karton, waar klanten hun dozen en overig verpakkingsmateriaal kunnen laten van hun opgehaalde bestellingen.

Beeld via: Zara

Beeld via: Zara

Beeld via: Zara

"Zara Lingerie" voor het eerst in de winkel

In elk van de verschillende ruimtes voor vrouwen, mannen en kinderen is een onafhankelijke ruimte ingericht als "showroom". Hier toont de keten haar ontwerpen op het gebied van schoenen en accessoires. De "boetiek"-ruimtes veranderen in een soort hoekje met speciale categorieën van Zara’s collecties, binnen dezelfde Zara-winkel. Hiermee wordt het "winkelcentrum" karakter van deze Zara benadrukt.

Op de eerste verdieping voor vrouwen, vindt de klant, naast de ruimte met schoenen en accessoires, ook een "boetiek"-ruimte voor de "Zara Beauty" en "Zara Lingerie"-lijn. Deze laatste was tot nu toe uitsluitend verkrijgbaar was op de website van Zara.

Beeld via: Zara

Beeld via: Zara

Beeld via: Zara

Een ruimte gereserveerd voor de "Zara Athleticz" sportlijn

Op de derde verdieping vindt men op de mannenmodevloer een ruimte gereserveerd voor de Zara Athleticz sportlijn, waar veel "Zara Athleticz" producten, zoals trainingsbroeken en sportshirts, te vinden zijn.

Om deze rondleiding in 's werelds grootste Zara af te ronden, gaan we naar de kelderverdieping, waar de kindercollecties zijn ondergebracht. Een zorgvuldig ingerichte ruimte, waarin ook een ruimte is gereserveerd voor de uitstalling en verkoop van de schoenen- en accessoirecollecties in de vorm van een "showroom", met de bijbehorende "boetiek"-ruimte.

Een duurzame ruimte

Bij de ontwikkeling van deze nieuwe "megastore" op Plaza de España is grote zorg besteed aan het juiste gebruik en de optimalisatie van de natuurlijke hulpbronnen. De winkel is aangesloten op het interne "Inergy"-platform van waaruit Inditex centraal het efficiënte verbruik van de airconditioning en de energie-installaties in haar winkels controleert.

De winkel bevat ook steeds duurzamere collecties. Het doel is dat tegen 2022 ten minste 50 procent van de verkochte kledingstukken van het label "Join Life" van Inditex zijn. Verder is bij de bouw van de ruimte gebruik gemaakt van meer milieuvriendelijke materialen. Denk hierbij aan het gebruik van een cellulosecoating op de plafonds en binnenwanden. Andere eco-efficiënte maatregelen die zijn geïmplementeerd: systemen die de temperatuur regelen, luchtgordijnen bij de ingangen van de winkel, snelheidsgeregelde roltrappen, LED-verlichting, bewegingssensoren en geautomatiseerde programma's die de verlichting regelen, waarmee de winkel het "Breeam"-zegel, het Europese certificaat voor een duurzaam gebouwde omgeving, wil behalen.

Beeld via: Zara

Beeld via: Zara

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.ES. Vertaling en bewerking van het Spaans naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.