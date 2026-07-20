Zeeman sluit 13 Spaanse winkels na akkoord met vakbonden

De Nederlandse textieldiscounter Zeeman sluit 13 winkels in Spanje na een akkoord met de vakbonden over een collectief ontslag (ERE), meldt de Spaanse nieuwspagina Economía Digital. De reorganisatie valt kleiner uit dan aanvankelijk aangekondigd: waar eerder 15 winkels zouden sluiten, blijven de vestigingen in Burriana en Cartagena alsnog open.

Het akkoord werd gesloten met de vakbonden UGT, CCOO en Fetico. Volgens de vakbonden is het aantal gedwongen ontslagen tijdens de onderhandelingen teruggebracht. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden voor werknemers die door de reorganisatie worden getroffen.

Medewerkers die onder het collectieve ontslag vallen, ontvangen een ontslagvergoeding van 33 dagen salaris per gewerkt jaar, met een maximum van 24 maandsalarissen. Ook betaalt Zeeman 15 extra dagen salaris over de periode tussen de feitelijke uitdiensttreding en de formele beëindiging van het dienstverband. Voor werknemers die vrijwillig vertrekken geldt een aparte regeling.

Naast de financiële afspraken omvat het akkoord een extern herplaatsingsprogramma voor getroffen medewerkers, dat wordt uitgevoerd door Randstad en is bedoeld om ontslagen werknemers zo snel mogelijk aan een nieuwe baan te helpen. Daarnaast zijn aanvullende maatregelen afgesproken voor werknemers van 55 jaar en ouder.