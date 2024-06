Zes extra Galeria-warenhuizen gered van sluiting

Bij de sanering van de noodlijdende warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof blijven zes filialen met in totaal zo'n 500 arbeidsplaatsen toch open. Dat heeft Galeria vrijdag in Essen bekendgemaakt. Curator Stefan Denkhaus is er samen met het management van Galeria in geslaagd om de vestigingen in Berlijn-Spandau, Keulen (Breite Straße), Mainz, Mannheim, Oldenburg en Würzburg voort te zetten.

Van de momenteel nog 92 filialen zouden er oorspronkelijk 16 op 31 augustus sluiten. Nu zijn dat er nog tien. Daarmee blijven er 82 filialen over. "Ik ga ervan uit dat de lijst met voort te zetten filialen nu compleet is", zei Denkhaus op vragen van het Duitse persbureau DPA.

Zo'n 500 extra banen blijven behouden

In totaal verdwijnen er door het faillissement ongeveer 900 banen. Zo'n 11.900 banen blijven behouden, aldus een woordvoerder van de curator.

"Ik ben blij dat we bij nog eens zes filialen op basis van latere aanbiedingen van de verhuurders tot economisch haalbare oplossingen zijn gekomen", zei Denkhaus volgens een persbericht. "Vooral voor de betrokken medewerkers van de zes filialen en met het oog op levendige binnensteden zijn we blij dat we tot een overeenkomst zijn gekomen." Daarmee blijven er bij Galeria nog eens zo'n 500 arbeidsplaatsen behouden. Denkhaus bedankte zich uitdrukkelijk bij de betrokken vertegenwoordigers van de steden en de lokale politiek.

"Voor ons allemaal is dit een bijzondere dag, die ons sterkt op onze verdere weg", verklaarde Galeria-topman Olivier Van den Bossche. "We kijken positief naar de toekomst van Galeria met 82 vestigingen."

Einde faillissementsprocedure nadert

De meest recente faillissementsprocedure nadert zijn einde. Eind mei gingen de schuldeisers akkoord met het saneringsplan van de curator. Een belangrijk onderdeel van het plan was de sluiting van filialen op locaties met te hoge huurprijzen. Vanaf 1 augustus heeft de keten een nieuwe eigenaar: Amerikaanse investeringsmaatschappij NRDC en een investeringsmaatschappij van ondernemer Bernd Beetz.

Nu er toch zes filialen worden voortgezet, staan de volgende locaties nog op de vorige week gepubliceerde sluitingslijst: Ringcenter en Tempelhof in Berlijn, Essen en Wesel in Noordrijn-Westfalen, Augsburg en Regensburg in Beieren, Trier in Rijnland-Palts, Leonberg in Baden-Württemberg, Potsdam in Brandenburg en Chemnitz in Saksen.