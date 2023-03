Zijn virtuele passessies de toekomst van de detailhandel?

Het winkellandschap evolueert ongetwijfeld mee met de zich steeds verder ontwikkelende consument, en daarmee zijn ook de onvermijdelijke technologische ontwikkelingen gekomen die aansluiten bij de interesses en gedragingen van jongere generaties. Een van deze componenten is die van de virtuele passessies - ook bekend als (virtual try-on’s) VTO's - die zich niet alleen meester beginnen te maken van de e-commercewereld, maar ook langzaam zijn doorgedrongen tot de fysieke detailhandel.

VTO heeft specifiek betrekking op vormen van kleding passen die digitaal plaatsvinden, meestal met behulp van een camerafunctie op een telefoon of tablet. Hierbij wordt augmented reality (AR) technologie geïntegreerd, waarmee klanten kledingstukken kunnen bekijken in een digitaal gegenereerde overlay op een afbeelding uit de echte wereld. Er zijn al een aantal platforms die deze dienst al jaren aanbieden, namelijk Instagram en Snapchat, die zich beide als koplopers op het gebied van AR-technologie hebben gevestigd door een divers aanbod van filters en lenzen aan te bieden. Hoewel zij al hebben samengewerkt met merken en detailhandelaren om virtuele pasmogelijkheden bij de consument thuis te brengen, zijn er enkele opkomende techbedrijven die op dit gebied oprukken en meer toegewijde VTO-aanbiedingen op het bord brengen die de betrokkenheid en aankoop van de consument willen stimuleren.

Een daarvan is Perfect Corp, een op de beurs van New York genoteerde onderneming die zowel mode- als beauty-retailers AR-oplossingen biedt voor hun e-commerceplatforms. Het idee voor het bedrijf kwam aanvankelijk voort uit het verlangen naar een gemakkelijkere manier om online cosmetica te kopen, een probleem waarmee oprichtster Alice Chang, nu CEO, te maken kreeg, zowel als koper van deze producten als in haar vorige functie als CEO van softwarebedrijf CyberLink. Hier ontmoette zij Wayne Liu, die nu Chief Growth Officer en president van Perfect Corp is en al meer dan zeven jaar naast Chang werkt.

Virtual try-on’s kenden een langzame opmars naar bekendheid

De lancering van Perfect Corp in 2015 leverde echter niet meteen rendement op. In die periode was digitalisering een nieuw concept dat nog niet werd beschouwd als een 'must-have' voor bedrijven in de sector. "We beschouwen de technologie als behoorlijk disruptief," vertelt Liu in een gesprek met FashionUnited. "We proberen te visualiseren en te digitaliseren. Helemaal in het begin, als we een merk benaderden, waren ze vaak wantrouwig. Ze geloofden niet dat je de ware kleur of de ware vorm van iets kon presenteren. We hebben veel hindernissen overwonnen, zoals het creëren van producten met adaptieve verlichting of die de eigen huidskleur weerspiegelen. We blijven samenwerken met onze partner om de technologie te verbeteren, dus al deze uitdagingen zijn kansen geworden. Ze onderscheiden ons."

Perfect Corp OurAR platform. Beeld: Perfect Corp

Perfect Corp heeft inmiddels met meer dan 500 merken gewerkt aan de implementatie van virtual reality- (VR) en AR-producten, die allemaal een hogere conversie hebben gemeld na toepassing. Het bedrijf biedt een breed scala aan producten, maar de oorsprong ligt in de schoonheidsindustrie, waarvoor het virtuele make-up try-ons, services voor het matchen van foundationkleuren en tools voor kunstmatige intelligentie (AI) voor huidanalyse aanbiedt, producten die het al heeft geïntegreerd met Avon, Mac Cosmetics en Douglas. Voor merken die deze functies implementeren, zijn er volgens Liu verschillende voordelen. Ten eerste is er, zoals gezegd, een gemiddelde stijging van de verkoopconversie met ongeveer 50 procent. Ondertussen wordt de betrokkenheid van klanten vaak vier keer zo groot, terwijl de omvang van het winkelmandje met gemiddeld 15 procent kan toenemen, doordat het winkelend publiek meer tijd op de website doorbrengt met het verkennen van de virtuele opties. Ten slotte kan de mogelijkheid om te proberen voor je koopt ook leiden tot een vermindering van het aantal retourzendingen.

Vergelijkbare feedback kan ook worden gezegd over de activeringen in de modebranche, een vrij nieuw gebied voor Perfect Corp, dat pas in januari 2022 VTO-opties voor horloges introduceerde en later in de loop van het jaar andere juwelenproducten toevoegde. "In termen van verkoopconversies, als gevolg van Covid veranderden klanten hun winkelgedrag," merkt Liu op. "Meestal bij sieraden willen consumenten het in het echt zien, maar tijdens de pandemie kon dat niet. Hier was VTO al een voordeel, omdat je vanaf een e-commerce website kon passen, waardoor het vertrouwen, de verkoopconversie en de tijd op de site toenam."

Hoewel AR misschien nog geen begrip is, zullen de meeste jonge shoppers al bekend zijn met de technologie. Liu merkt op dat de aantrekkingskracht achter deze visualisatie van producten grotendeels kan worden toegeschreven aan onze visueel ingestelde geest en een verlangen om zich bezig te houden met gepersonaliseerde winkelfuncties - vooral aanwezig onder Gen Z en Millennials. Wat de implementatie betreft, kunnen de diensten ook variëren afhankelijk van het merk, waarbij de producten worden aangepast aan de behoeften. Perfect Corp werkt samen met het eigen team van een bedrijf, meestal een technisch en ontwerpteam, om het type oplossing te visualiseren dat ze nodig hebben, en past deze waar nodig aan om hun merkmoment passend te presenteren.

Fysieke retail luidt nieuwe wereld van digitaal passen in

Zero10 is een ander die het gebruik van AR try-on technologie onder de aandacht brengt, zij het uitsluitend gericht op de mode- en kledingindustrie. Terwijl de lancering van het bedrijf in eerste instantie werd geboren uit de versnelling naar digitalisering tijdens de pandemie, heeft Zero10's CEO George Yashin sinds de oprichten de mogelijkheden van het bedrijf verder ontwikkeld dan alleen VTO e-commerce oplossingen waardoor het concept naar meer segmenten uitgerold kan worden. Dit was te zien in de lancering van de AR Mirror, die het bedrijf slechts vier maanden geleden onthulde. Hoewel nog in een vroeg stadium, stelt de spiegel consumenten in staat zichzelf in een product te bekijken via een interactief scherm dat kan worden opgezet als een campagneposter, in een etalage of als VTO in winkels.

Zero10 AR Fashion Platform app. Beeld: Zero10

In gesprek met FashionUnited zegt Yashin: "In de basisfase zou de AR Mirror gebruikt kunnen worden als een interactieve storefront om nieuwe klanten aan te trekken en het aantal bezoekers in de winkel te verhogen, of het zou geïntegreerd kunnen worden in de winkel om een pasproces te versnellen zonder gebruik te maken van kleedkamers. Het stelt klanten in staat om een merk op een dieper niveau te verkennen en zich ermee bezig te houden via de digitale paservaring." Naast deze mogelijkheden wees Yashin ook op het vermogen van de spiegel om merken te voorzien van diepere datasets voor hun klanten, waardoor hun gedrag kan worden geanalyseerd en dus inzichten kunnen worden verschaft om de conversie te verhogen en marketingstrategieën te beïnvloeden. Yashin wil de spiegel nu ontwikkelen tot een vrijstaand pop-up product, waardoor hij op vrijwel elke locatie kan verschijnen.

Ook Perfect Corp richt zich op de fysieke detailhandel. In feite was het deze sector waar het bedrijf voor het eerst zijn wortels zette, met de lancering van een in-store virtuele assistent voor schoonheid, waarmee klanten producten konden uitproberen via een zelfbedieningsapparaat. Het product, dat nog steeds wordt gebruikt, is vooral populair voor snelle check-outs, meestal nodig in de reisretail, waar beperkte winkeltijden het gedrag dicteren. Met de pandemie gingen detailhandelaren echter op zoek naar meer hybride mogelijkheden, zoals de opkomst van QR-codes in de winkel, en richtten zij hun investeringen op e-commerce. Voor Perfect Corp zijn het nu grootschaliger of luxemerken die de virtuele try-on-revolutie leiden, die de sector agressief volgen om aan de top te komen en hun veeleisende klanten een geweldige ervaring te bieden.

Het is een soortgelijke strategie als die van Zero10, die ook zijn samenwerkingsmogelijkheden onderzoekt met high-end en luxe kledingmerken, waarvan velen al een vorm van in-house 3D-ontwerpafdelingen hebben geïmplementeerd en interesse hebben getoond in verdere toepassing van de technologie. Het plan van Yashin is om de AR Mirrors te implementeren als een "holistische technologiegedreven oplossing" met initiële partners, voordat het concept wordt uitgerold naar meer nichemerken naarmate het product zich aanpast en toegankelijker wordt. De pilot technologie komt dit voorjaar beschikbaar voor klanten in de VS en de EU, waaronder Coach, dat zich heeft aangesloten als een van Zero10's partners. Yashin voegt eraan toe: "Op basis van onze recente testprojecten, kunnen we zeggen dat merken die AR storefronts integreren in de detailhandel een aanzienlijke toename van het bezoekersaantal zullen ontvangen."

Zero10 AR Fashion Platform app. Beeld: Zero10

Pandemie veroorzaakte een stijging in hybride retail ervaringen

De AR Mirror is een uitbreiding op Zero10's reeds brede aanbod, dat ook een app en het AR Fashion Platform omvat, een site waar ontwerpers, merken en gebruikers digitale kleding kunnen creëren, delen en passen. Daarnaast heeft het bedrijf onlangs ook de Zero10 Software Development Kit (SDK) uitgebracht, waarmee merken AR paservaringen direct kunnen integreren in hun eigen winkelervaring. Hoewel Yashin zegt dat het bedrijf nog maar net bezig is met het plannen van de eerste integratie van de kit, merkt hij op dat het doel van een dergelijk product al duidelijk is. Hij voegt eraan toe: "We helpen het probleem van het passen van kleding voor online winkelen op te lossen en laten klanten zien hoe een item hen zou kunnen staan en passen, en hoe het bij hun huidige garderobe zou kunnen passen."

Uiteindelijk hoopt Zero10 dat haar technische oplossingen, die elk gebruik maken van haar eigen AR-technologie, kunnen bijdragen aan het vergroten van de klantbetrokkenheid, het verbeteren van klantervaringen en het aantrekken van een jongere, tech-savvy doelgroep - namelijk Gen Z en Gen Alpha. "Ik denk dat digitale mode de volgende must-have is in de mode-industrie, en het is goed in zijn volgende fase van ontwikkeling," zegt Yashin. "Ik kan het huidige landschap vergelijken met de beginperiode van online retail. Het is iets nieuws, handig, met een enorm potentieel en als je het niet hebt of niet gebruikt, dan sta je binnen drie tot vijf jaar buiten de huidige agenda. De industrie is het digitaliseringspad al ingeslagen en dat kan niet worden tegengehouden. De enige manier is om te experimenteren en te zoeken naar waarde voor zowel merken als klanten."

Perfect Corp hoopt ondertussen uit te breiden naar huidverzorging en haarverzorging, als aanvulling op haar reeds uitgebreide activiteiten, en voortbouwend op wat Liu hoopt dat het de krachtcentrale van digitale toegang zal worden. Dit houdt ook verband met waar hij de industrie in de niet zo verre toekomst naartoe ziet gaan, wat volgens hem ligt in de kracht van kunstmatige intelligentie: "VTO kan niet zonder AI, het is gewoon de realiteit. Met een AI-component is een machine meer een hulpmiddel dat probeert te leren en jouw voorkeur te begrijpen. Het is meer een consultant die klanten vervolgens de beste producten kan aanbevelen. Daarom komen we met veel nieuwe technologieën die AR en AI samenvoegen en zo 'slimme VTO's' brengen - een virtuele schoonheidsassistent. De toekomst is absoluut deze hybride combinatie."

Op de vraag of hij advies heeft voor merken en retailers die de ruimte willen betreden, zegt Liu: "Als je dit nog nooit hebt gedaan, raden we je net als bij elk ander technologieproject aan om met iets kleins te beginnen. Je moet een proof of concepthebben, dus het moet controleerbaar en meetbaar zijn. Definieer je eigen KPI's en voer een korte proof of concept uit. Als het mislukt is het nog steeds beheersbaar, maar als het werkt, wat meestal gebeurt, dan zul je willen uitbreiden en een plan ontwikkelen om snel op te schalen."