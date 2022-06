Zo bestellen inkopers SS23: Karima Hoogendoorn en Lara Leugs, eigenaren en inkopers bij Garbo Mode

Karima Hoogendoorn en Lara Leugs zijn bevriend geraakt op het schoolplein van hun kinderen. Toen ze toevallig allebei op dezelfde dag ontslag namen, besloten ze samen een businessplan te schrijven.

Ze streken uiteindelijk neer bij boutique Garbo Mode op de Frederik Hendriklaan in Den Haag, die ze overnamen van de vorige eigenaar. Hier verkopen ze sinds 2018 merken als Essentiel Antwerp, Nomansland, Bellerose, Munthe, Stella Nova en Rabens Saloner. Hoe krijgen Hoogendoorn en Leugs als inkopers een beeld van de nieuwe collecties? Hoe laten ze zich inspireren, en waar gaan ze naar op zoek? Hoogendoorn geeft tijdens een interview met FashionUnited een kijkje achter de schermen.

Karima Hoogendoorn. Beeld via: Garbo Mode

Wat is het profiel van de gemiddelde Garbo mode klant?

“Onze klanten zijn tussen de 35 en de 70 jaar. We zitten op de Fred, waar veel expats wonen. Deze vrouwen weten vaak goed wat ze mooi vinden. Ze hebben allemaal een fascinerend leven. Veel van onze klanten hebben in het buitenland gewoond en zijn heel artistiek of hebben bijzondere hobby's. Een van onze klanten komt uit Canada, werkt vijf dagen per week in Denemarken en woont in het weekend in Nederland.”

Waar laat jij je als inkoper door inspireren?

“Ik ben zelf erg visueel ingesteld en kijk veel op Instagram. Ik blader ook graag in mooie magazines en kijk altijd goed om me heen. Ik kan me ook laten inspireren door interieurdesigners, of door de manier waarop bepaalde kleuren worden gecombineerd. Dat kan ik weer opvolgen bij de inkoop. Lara en ik gaan vaak naar het buitenland, naar plekken zoals Ibiza of Zuid-Frankrijk, waar we altijd gestimuleerd worden door wat we zien. Ik ben zelf half-Marokkaans en ga graag naar Marrakesh - iets waar ik ook volop inspiratie uit haal. Onze klanten zijn ook een grote bron van inspiratie. Zo hebben we een klant die in het jaren ’60 modebeeld is blijven hangen. Het is heel leuk om te zien hoe ze haar stijl moderniseert met dingen die nu in onze rekken hangen.”

“Daarnaast ontvangen we altijd magazines en vakbladen met voorspellingen over het inkoopseizoen. We hebben ook bijzondere merken uit Denemarken, België en Frankrijk, zoals Bellerose, Essentiel Antwerp, Rabens Saloner, Munthe en Stella Nova. De manier waarop ze hun nieuwe collecties presenteren via lookbooks of video’s is voor ons een moodboard, met aanwijzingen over hoe we een inkoopseizoen kunnen aanpakken.”

Beeld via: Garbo Mode

In hoeverre is de kledingsmaak van klanten sinds corona veranderd en hoe is de inkoop daarop afgestemd?

“Voorheen hadden we een vrij neutraal kleurenpalet in onze collecties en het afgelopen jaar hebben we meer opvallende kleuren toegevoegd aan de collecties bij de inkoop, zoals koningsblauw, appeltjesgroen en verschillende paarse tinten. Dat is goed aangeslagen, dus we gaan hier in de toekomst zeker mee verder. Mensen hebben nu behoefte aan meer kleur en de bijbehorende ‘mood boost’.”

Hoe bepaal je het inkoopplan?

“Wij luisteren goed naar de klanten en vinden zelf dat trends een aanvulling moeten zijn op je bestaande stijl. Onze klanten delen deze mening. Ze hebben al hun eigen stijl en zoeken meestal een manier om een trend te combineren met hun huidige garderobe. Lara is tijdens de inkoop vooral bezig met de vraag: hoe kan ik deze trend toepassen op mijn klant en siert het haar? Dat is voor onze klanten ook heel belangrijk: de pasvormen. We hebben bijvoorbeeld veel klanten met een lichaam wat veranderd is - bijvoorbeeld een taille die verdwenen is. Een rok met elastiek kan prachtig zijn, maar als het elastiek te breed is of te hoog zit, past dit niet altijd bij alle klanten.”

Beeld via: Garbo Mode

Merken jullie al iets van de prijsstijgingen die worden doorberekend?

“We zijn een hele kleine boutique, van 60 vierkante meter. Wij willen er daarom voor zorgen dat de collectie elke keer anders is. We proberen te vermijden dat mensen al iets gezien hebben en er uitgekeken op raken. Daarom kopen we altijd andere items in, waardoor het moeilijk is om prijzen bij elkaar te leggen. Het gaat steeds om andere artikelen.”

Is er ruimte binnen het inkoopplan om nieuwe merken te ontdekken of blijven jullie bij het merkenpakket dat jullie al hebben?

“Zodra een merk bij ons twee of drie seizoenen minder goed aanslaat, past het niet meer bij ons. Dit gebeurt niet vaak. Ons huidige merkenpakket werkt voor ons erg goed. We hanteren wel de regel: een eraf voordat er een nieuw merk bij komt. We kijken altijd goed om ons heen en onze deur staat altijd open voor een vertegenwoordiger van een nieuw of bestaand merk. Het is altijd erg leuk om het verhaal achter een merk te horen en het opbouwen van een netwerk in deze branche maakt ons werk nog leuker!”

Hoeveel zijn jullie van plan vooraf aan het seizoen in te kopen en hoeveel nog tijdens het seizoen?

“Wij kopen altijd alles vooraf aan het seizoen in. De meeste merken werken met vier drops, dus er is altijd wisseling en aanvulling van nieuwe items. Toevallig was er afgelopen weekend een artikel binnen twee dagen helemaal uitverkocht. Het ging zo snel, dat we het hebben bijbesteld. Maar we willen niet dat iedereen hetzelfde draagt, daarom bestellen we vrijwel nooit bij en vullen we meestal niet aan.”

Wat zijn jullie toekomstplannen en hoe kijk je naar het SS23 seizoen?

“We willen graag een groter pand met meer personeel en extra ruimte voor creatieve projecten, zoals het maken van foto’s voor de webshop, Instagram en onze website. Daarnaast is het duidelijk dat uitgesproken kleuren (combinaties) voorlopig populair blijven, dus daar blijven we mee experimenteren.”