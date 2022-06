Zo bestellen inkopers SS23: Tanja Telders-Breukers, eigenaar en inkoper bij Le Marais

De boetiek Le Marais in Maastricht opende in 1997 de deuren en is inmiddels uitgegroeid tot een winkel van een kleine 140 vierkante meter. Ook werd er in corona tijd, met enige aarzeling, een webshop opgezet die inmiddels goed loopt. Tanja Telders-Breukers nam de winkel na er jarenlang in dienst te zijn geweest als agent in januari 2001 officieel over. Vandaag de dag staat Le Marais bekend als typisch zuidelijke boetiek met persoonlijke service en een chique twist. Met jarenlange ervaring achter de rug kent ze het inkoopseizoen in haar segment door en door. Met FashionUnited deelde ze haar strategieën, ideeën over modebeurzen en zicht op de toekomst.

Waar haal je je inspiratie voor een nieuw seizoen vandaan?

“Ik kijk voornamelijk naar de bladen. Ook natuur, architectuur en kunst spelen voor mij een grote rol. En natuurlijk de klanten. Ik kijk elke dag wat er binnenkomt, wat ik daarin zie. Dan denk ik zo vaak: dat ga ik meenemen! In het zuiden krijgen we ook vaak mooi geklede dames binnen, vooral nu de grote kunstbeurs Tefaf in Maastricht plaatsvindt is de mode die ik van klanten meekrijg erg inspirerend. Zo komen we ook weer bij het element van kunst: mensen die veel van kunst en reizen houden leveren voor mij vaak net dat extra beetje inspiratie. Uit Instagram haal ik trouwens ook veel.”

Natuur en architectuur als inspiratiebron, betekent dat dat jullie minder gevoelig zijn voor trends?

“Uiteraard kijken we wel naar wat de trends zijn, via bijvoorbeeld kleurkaarten, maar we houden ook vast aan bepaalde waardes. De neutrale tinten zijn er voor ons sowieso altijd bij, maar voor specifiek 2023 zie je bijvoorbeeld dat de kleur donkerbruin weer terugkomt. Ook heb ik afgelopen seizoen op het laatste moment nog wat felle kleuren bijgekocht die uiteindelijk echt aan bleken te slaan, en dat was ook op basis van een trendrapport. Geel, violet, flashy green, dat zijn echt de accentkleuren van 2023. Ik denk overigens ook dat mensen daar gewoon vrolijk van worden met alles wat er nu gaande is in de wereld.”

Hoe ga je tijdens het inkoopseizoen te werk?

“Inkopen gaat na ruim 21 jaar ervaring echt op mijn gevoel. Ik start meestal met het maken van afspraken met agenten. Deze plan ik in op de vrije dagen, maandag en dinsdag. Het liefst zoveel mogelijk op één dag, rond de vier of vijf, zodat alles in mijn hoofd nog vers is en ik een goed beeld heb van alles wat ik heb gezien en hoe dat op elkaar aansluit. Zo kan ik een mooie combinatie van stuks uit de verschillende collecties vormen. Nabestellen speelt voor ons ook een grote rol: zeker twintig procent van onze voorraad is nabesteld. Hiervoor is niet altijd de gelegenheid, maar bij merken met een sterke B2B service waarmee ik daarnaast ook goed contact heb, zoals bijvoorbeeld Bellerose, Closed en No Man’s Land, is hier ruimte voor. Ook heeft de opening van de webshop geholpen om dit verder mogelijk te maken, omdat ik in hogere aantallen inkoop. Hierbij neem ik wel in overweging dat ik niet zo ver wil gaan dat uiteindelijk heel Maastricht in dezelfde kleding rondloopt. Maar, gelukkig zijn veel van onze klanten ook toeristen, dus valt dat uiteindelijk mee.”

Welke rol spelen modevakbeurzen voor jou?

“Individuele bezoeken aan bepaalde merken gaan voor mij voor. Normaal bezocht ik ook de vakbeurs Tranoï in Parijs, maar dat heb ik nu in verband met de coronacrisis al ruim drie jaar niet gedaan. Het staat nu wel weer op de planning. Vaak haal ik bij beurzen de zogezegde ‘kers op de taart’ van mijn collectie: die ene extra die ik nog mis. Dit kunnen kleine accessoires zijn, of interessante merken die ik nog niet kende. Ik vind Tranoï ook gewoon een hele fijne beurs om te bezoeken. Het is overzichtelijk en midden in het centrum. En daarbij is het straatbeeld in Parijs tijdens die dagen ook een grote catwalk. Het is daarom ook altijd leuk en waardevol om het straatbeeld in de omgeving te observeren.

Modefabriek komt er natuurlijk ook weer aan. Daar ga ik zeker ook even kijken hoe het is, maar ik denk niet dat ik daar snel tegen iets nieuws zal aanlopen. Daarvoor is het bij mij toch altijd Parijs geweest, wat misschien ook weer niet zo gek is met de naam van de winkel. De stad is een perfecte match met de winkel.”

Tanja Telders-Breukers, eigenaar en inkoper bij Le Marais

Er zijn de afgelopen jaren veel digitale ontwikkelingen geweest. Zijn er digitale inkoop tools die je nu gebruikt die je voorheen nog niet gebruikte?

“Ik heb onlangs digitaal sneakers ingekocht bij New Balance, maar ik ben hier uiteindelijk toch geen voorstander van. Ik wil dingen graag zelf kunnen voelen en live kunnen zien, en daar liep ik hier ook tegenaan. Ik bleef maar vragen of ze konden inzoomen! Het is fijn dat we via de digitale mogelijkheden breed kunnen verkopen, maar veel mensen, waaronder ook ikzelf, blijven prioriteit geven aan het fysieke inkopen.

Wel maak ik heel af en toe gebruik van het online platform Traede. Hier stellen merken van over de hele wereld zich digitaal voor, dus het is vooral nuttig voor het ontdekken van merken die in je lokale omgeving nog niet veel verkocht worden. Vooral voor accessoires vind ik dit fijn. Zo heb ik hier hele mooie sokken uit LA ingekocht, die maar door enkele verkooppunten in de Benelux verkocht worden. Je kunt hier ook onmiddellijk inkopen, dus het is ook erg handig als je ergens nog last minute gebrek aan hebt. Vorig jaar heeft Traede een vestiging in de Benelux geopend, waardoor je ook niet meer tegen ingewikkelde belastingregelingen aanloopt.”

Wat zijn je verwachtingen voor het SS23 seizoen?

“Goede vraag. Er is natuurlijk sprake van behoorlijk wat prijsstijgingen en ook in andere gebieden verandert er zo veel zo hard. Dit is de eerste keer dat ik me echt afvraag: wat gaat er gebeuren? Ik ben dan ook extra scherp dit seizoen. Normaal ben ik bijvoorbeeld niet zo met prijzen bezig, maar nu neem ik deze toch wel bewuster in overweging. Hierbij sta ik er vooral bij stil dat alles gaat stijgen en vraag ik me nu al af hoe ik dit zelf in de verkoop zou zetten. De vraag is eigenlijk: hoe gaan mensen om met deze weer nieuwe vorm van economische crisis. Of misschien beter: hoe kunnen ze ermee omgaan?”

Ontwerpers en retailers vragen zich nu af of de modekalender nog wel in zijn huidige vorm kan blijven bestaan. Hoe denk je dat het inkoopproces kan veranderen na dit seizoen?

“Natuurlijk is het mooi dat vakbeurzen een platform bieden waar alles samen te zien is. Maar, als ik soms kijk naar de hoeveelheid aan beurzen die er nu plaatsvinden, vraag ik me wel eens af of dat wel echt nodig is. Ik ben heel benieuwd om te zien hoe dit zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Voor mij is contact met klanten en agenten ook al heel inspirerend. Via klanten heb ik meteen mijn eigen doelgroep te pakken en dit kan ik dan gewoon doorgeven aan de leverancier. Ik denk dat dit nog belangrijker gaat worden. Maar, dat is natuurlijk niet voor elke winkel weggelegd. Zo gaat een inkoper voor bijvoorbeeld de Bijenkorf natuurlijk niet zelf in de winkel staan. Maar, voor ons werkt het.

Ook denk ik dat meer drops binnen één seizoen goed zouden zijn om ervoor te zorgen dat collecties meteen in de verkoop kunnen én meteen gedragen kunnen worden. Het is zo zonde als items zo lang in je winkel liggen maar nog niet in de verkoop of in gebruik kunnen. Voor het zomerseizoen zou dit bijvoorbeeld kunnen zijn: in januari de knitwear stuks, in februari katoenen blouses, in maart katoenen jurken en in april de linnen items. Zo correspondeert wat er in de winkel ligt met de temperaturen die komen kijken bij het langzaam dichterbij komen van de zomer. Zenggi deed dit bijvoorbeeld afgelopen seizoen en ik was hier erg positief door verrast. Het werkte goed want de stuks zijn actueel en je hebt er steeds iets nieuws bij, dus je algehele collectie blijft interessant.”