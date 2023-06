Zo kiezen consumenten sneller voor een duurzame bezorgoptie

Wanneer de duurzaamste bezorgoptie standaard is aangevinkt en de webwinkel informatie geeft over welke bezorgoptie het meest verantwoord is, kiezen consumenten sneller voor duurzaam bezorgen. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van Thuiswinkel.org en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is uitgevoerd door Valantic en Dijksterhuis & Van Baaren.

Het onderzoek is gedaan onder klanten van webwinkels Blokker, Hunkemöller, Lobbes.nl en Prénatal. Ook bleek dat een combinatie van verschillende gedragstechnieken meer effect heeft dan alleen het gebruik van een enkele techniek.

Verder kwam uit het onderzoek naar voren welke technieken juist niet effectief zijn. Aangeven dat de duurzaamste optie door andere klanten het vaakst wordt gekozen, werkt bijvoorbeeld niet. Daarnaast heeft het gebruik maken van een duurzaamheidslogo naast bezorgopties, zonder daarbij verdere informatie te verstrekken, weinig effect.