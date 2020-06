De tentoonstelling ‘About Time: Fashion and Duration’ zou in 2020 plaatsvinden in het Metropolitan Museum of Art in New York. De pandemie gooide roet in het eten. Niet alleen werd de tentoonstelling uitgesteld, maar ook het Met Gala niet door. Omdat men niet fysiek al een kijkje kan nemen in de tentoonstelling heeft het museum een ‘extended trailer’ gedeeld zodat men een beter idee krijgt van de expositie.

Video eigendom The Met via Youtube.