Beauty & Wellness Trendbook FW21 door Peclers Paris

De crisis die we doormaken is ongekend. Ze heeft een diepgaande invloed op de maatschappij en een systeem dat uit zijn voegen barst. Ze heeft onze behoefte aan verandering nog acuter gemaakt. In de schoonheidsindustrie waren al veranderingen aan de gang, met name op het gebied van duurzaamheid en een focus op schonere en transparantere cosmetica.

Nieuwe markten, die vroeger als secundair werden beschouwd, zijn voor veel consumenten een prioriteit geworden. De segmenten wellness en hygiëne zijn sterk in opkomst, terwijl persoonlijke verzorging steeds geavanceerder wordt. Ook thuiszorg is in opkomst als een veelbelovende markt. Bij Peclers zijn we ervan overtuigd dat deze unieke situatie een unieke kans biedt: een kans om het begrip waarde te heroverwegen. Een kans om te vertragen en meer betekenisvolle interacties te creëren. Een kans om te bouwen aan een wenselijke en duurzame toekomst.

