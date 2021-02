Als u een handsfree schoen zou kunnen maken, hoe zou u dat dan doen? Deze simpele vraag is waar het Nike Go FlyEase ontwerpteam begon. Bekijk in deze video hoe ze de doelen van het bouwen van een schoen hebben bereikt die de manier waarop we de dag in- en uitstappen verandert. Bekijk de video hieronder.

Video en beeld: Nike via YouTube