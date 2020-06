Documentaire 'De textielberg - de verborgen last van ons mode-afval'

Een nieuwe korte film, gemaakt in Kenia, Ierland en België, geproduceerd door de Irish Environmental Network (IEN), toont de verborgen last van ons mode-afval.

De 20-minuten durende film begint met winkeleigenaren in Nairobi, Kenia die tweedehands kleding verkopen, zogeheten Mitumba verkopers. Europeanen gooien 2 miljoen ton textiel per jaar weg. 70 procent van onze gedoneerde kleding wordt naar Afrika verscheept voor doorverkoop op de lokale markten (bron Eurostat, Oxfam). Kenia importeert meer dan 140.00 ton gebruikte kleding per jaar (bron Usaid 2017). "We hebben het gevoel dat de kwaliteit daalt. Soms moet wel 50 procent van de [gekochte] gebruikte kleding worden weggegooid, vertelt Reuben Kiboi, al zijn hele leven mitumba-verkoper." Verkoper Fred Mutoma: "Door het gebrek aan goed afvalbeheer belandt het op onze stortplaatsen. En de meste van de storplaatsen liggen aan de rand van de wegen en rivieren. Uiteindelijk belandt het door de regen in de riolering."