ShowStudio neemt ons mee voor een kijkje in de fotoshoot van Billie Eilish voor de cover van Vogue China. Het resultaat van de fotoshoot werd gepubliceerd in de juni 2020-editie van het tijdschrift en liet de 18-jarige gekleed in haar onmiskenbare stijl zien in stukken van Burberry, Marni, Margiela, Moschino en meer.

Bron: ShowStudio, via YouTube