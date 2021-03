Fashion Trendbook Damesmode FW21 door Peclers Paris

Voor FashionUnited deelt Peclers Paris haar visie op damesmode voor het seizoen FW21-22. Dit seizoen is geïnspireerd ontsnappen aan het vluchtige en de ontwikkeling van meer doordachte mode. Een behoefte om opnieuw te verbinden met wat belangrijk is, haalt zijn inspiratie uit culturele, artistieke en vintage referenties om de iconische klassiekers opnieuw uit te vinden. Deze mode reageert op de strengheid van een elegantie die, hoewel gegrond in de realiteit, meer nieuwheid, weelde en warmte heeft om vrouwelijkheid in al haar vormen te sublimeren: assertief, glamoureus, sexy, romantisch of zacht.

Meer video's over FW21 trends van Peclers Paris volgen, blijf op de hoogte!

Video: Peclers Paris

Photo credit: Peclers Paris