Fashion Trendbook Herenmode SS22 door Peclers Paris

Peclers Paris presenteert het Spring Summer 2022 Men’s Fashion Trendbook.

Na ongekende gebeurtenissen in een constant veranderende wereld, betreden we een tijdperk van transformatie dat een intens uitdagende en opwindende tijd belooft te worden voor herenmode.

In het zomerseizoen van 2022 is er een dwingende behoefte om zich in te zetten en te handelen om een nieuwe horizon te definiëren, met een flexibele open geest en een scherp gevoel voor verbeelding. Dit seizoen maken creativiteit en vindingrijkheid plaats voor radicale attitudes die extreem vrij zijn en aangepast aan de realiteit van vandaag.

Gevoed door de wil om anders te consumeren om beter te leven, zijn deze attitudes een uitnodiging om te reizen, positieve alternatieven om de toekomst opnieuw uit te vinden, als volgt:

met zorgeloos gemak, dankzij de mix & match en fantasievolle vintage stijl,

tussen fictie en realiteit, met een focus op toegewijde en vernieuwende outdoorkleding

tussen werk, thuis en een digitaal leven met een coole chique edgy vibe.

Dromen van een langzamere wereld die en DIY-positieve levensstijl omarmt...

Video bron: Peclers Paris