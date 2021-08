Fashion Trendbook Inspirations SS22 door Peclers Paris

Peclers Paris presenteert het Spring Summer 2022 Inspirations Trendbook.

In het hart van een seizoen gekenmerkt door vrije trajecten, spelen we met tijden en anachronismen, stapelen de verhalen zich op, en gaan we de toekomst als een nieuw begin beschouwen.

Tussen melancholie en utopie evolueert onze verhouding tot de wereld. In een zoektocht naar essentialisme en een nieuwe ideale levenskwaliteit, heroverwegen we onze verhouding tot de geschiedenis, het milieu, materialen, onszelf en anderen. Onze band met de tastbare wereld wint aan gevoeligheid en verhalende kracht, en plaatst ons op het pad van de vooruitgang.

Door een nederige houding ten opzichte van de natuur en een sterker verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de maatschappij, transformeren we onze verantwoordelijkheid in een poëtische en creatieve vorm van activisme, bron van voldoening.

Onze zoektocht naar zin en identiteit wordt dit seizoen op theatrale maar uiterst oprechte wijze verwoord.

Bekijk meer trend inzichten van Peclers Paris hier

Video bron: Peclers Paris

Foto credit: Peclers Paris