Fashion Trendbook Kindermode SS22 door Peclers Paris

We wilden onze kijk op kinderkleding en de kindermarkt SS22 geven, ondanks de zeer gevoelige context en ons gebrek aan zichtbaarheid in de toekomst. Voor ons als creatief bureau is het een kans om wat perspectief te bieden en wat ideeën voor verandering, maar ook hoop en optimisme.

Wij denken dat er op wereldschaal een kloof bestaat tussen de levensstijl van gezinnen en kinderen en de manier waarop kindermode evolueert. Zowel op zakelijk als op creatief vlak.

Qua methodologie hebben we onze reflectie gebaseerd op feitelijke interviews en gesprekken met ouders, experts & stylisten van Peclers, mensen om ons heen, maar we hebben ook kinderen geïnterviewd en hen gevraagd wat ze van de toekomst vinden, of ze van mode houden, wat ze van mode vinden als het hen uitmaakt wat ze dragen enzovoort...

Ons kernidee: een behoefte aan verandering. Deze behoefte ontstaat en gaat gepaard met de behoefte om positief te blijven en een vorm van creativiteit te behouden.

Video bron: Peclers Paris

Foto credit: Peclers Paris