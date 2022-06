Met de opkomst van de metaverse wordt digitale mode steeds populairder. Digitale mode kan nu alles omvatten, van virtual reality-ervaringen tot augmented reality-toepassingen. In de onderstaande video zijn meerdere experts uit de mode-industrie aan het woord, waaronder Marco Marchesi, CTO bij The Fabricant en Ramona Tudosescu, werkzaam in het Innovation Lab bij Farfetch.

Eigendom: Central Saint Martins