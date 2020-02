Kijken: Universiteit van Nederland 'Waarom kweken we straks onze kleding in de moestuin?'

Waarom kweken we straks onze kleding in de moestuin? In het korte college van Universiteit van Nederland deelt bedrijfskundigde Dr. Kim Poldner, van het Circular Fashion Lab van de Wageningen Universiteit, inzichten over de textielindustrie. "De nieuwe textiele materialen die we hier op tafel die we hier hebben staan en liggen, kunnen eigenlijk zo de groenbak in dragen dus niet bij aan het textielafvalprobleem," vertelt Poldner.

Ze vertelt over ons economische systeem - een lineaire conomie, de ambitie om in 2050 een circulaire economie te hebben, en de transitie die we moeten maken.

De 15-minuten durende video is in het Nederlands.