Kijken: Voor de Ommekeer I De Nieuwe Wereld aflevering met Rick Moorman van House of Men

"De winkels mogen open blijven, maar blijf thuis. Dan kom ik in een spagaat terecht," zegt Rick Moorman van de Amsterdamse herenmodezaak House of Men in de aflevering van Voor de Ommekeer I De Nieuwe Wereld.

Journalist Paul van Liempt in gesprek met 'retailexpert en ondernemer Rick Moorman' over de gevolgen van de coronamaatregelen op de economie en het bedrijfsleven.

"Veel van de maatregelen die nu worden genomen zijn volgens Moorman enkel gericht op de korte termijn," zo luidt het in de video omschrijving. “Dat betekent dat ik nu wel overeind kan blijven, maar over drie, vier, vijf maanden ligt er een berg schuld.”