State of Fashion 2020 corona update: vijf belangrijke thema's in tijden van crisis

Business of Fashion (BoF) and McKinsey & Company hebben een coronavirus The State of Fashion 2020 update gedeeld. Imran Amed, oprichter en CEO van Business of Fashion gaat in gesprek met McKinsey's Achim Berg. Samen zetten zij vijf belangrijke onderwerpen op een rij waar topmannen, managers en industrie insiders rekening mee moeten houden. Een positieve noot is er ook: "Het is ook belangrijk te benadrukken dat deze situatie (de crisis, red.) kansen biedt," aldus Amed.

De 1 uur durende video is in het Engels.

Liever lezen? Bekijk dan het artikel van onze Amerikaanse correspondent over de State of Fashion 2020 update: Fashion industry forecasted to contract by up to 30 percent