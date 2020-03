Dinsdag 10 maart gaat The Last Stitch, 'een intiem portret van Alfred Sung over een Chinese kleermakersfamilie, migratie en traditioneel vakmanschap', in premiere in Nederland, tijdens het Ambacht in Beeld Film Festival in LAB 111. Dat meldt het Ambacht in Beeld Film Festival in een persbericht.

Dit is The Last Stitch trailer:

The Last Stitch trailer 《雙縫》預告片 from hkgalbertzone on Vimeo.